Jorge Brazález ('MasterChef 5'), sobre el coronavirus: "¿El trabajador en casa y el empresario pagándole?"

La crisis del coronavirus acapara todos los titulares y la mayoría de los minutos en televisión. Los casos confirmados en nuestro país, según datos oficiales, se elevan a 5.753 y más de un centenar de muertos. A nivel global, la pandemia supera los 132.000 contagios y más de 4.900 muertos. Y con la recomendación de no salir de casa, algunos famosos se dedican a dar su particular visión de los hechos.

El último en pronunciarse acerca de la crisis del covid-19 ha sido Jorge Brazález. "Tú me estás diciendo que el trabajador tiene que estar así en la casa parado, quieto, cobrando... ¿Y los empresarios tienen que estar en la casa, parados, pero pagándoles a los trabajadores? ¿Eso cómo va a ser?", se ha preguntado extrañado el ganador de la quinta edición de 'MasterChef'.

Las críticas ante este desafortunado comentario no tardaron en llegar a través de redes sociales, lamentando la poca conciencia social del exconcurante del talent culinario de La 1. "Este es el que nos salvará a todos del coronavirus, estoy seguro", ironizaba un usuario. Otro criticaba su poca "empatía con la clase obrera".

(el de la sudadera gris me representa huyendo la de vergüenza ajena) — Jotaderos (@jotaderos) March 13, 2020

Este es el que nos salvará a todos del coronavirus, estoy seguro. pic.twitter.com/UVJwUhM40B — Giriboy (@Giriboy1994) March 13, 2020

Pobre, es un niño de papá y claro su mierda de restaurante en el que hace el canelo pues hay que cerrarlo. Hay que empatizar con el!! — Jotaderos (@jotaderos) March 13, 2020

Y este es un ejemplo de por qué las mujeres valoramos más la inteligencia que el físico. — madre de mamones (@jonviene) March 13, 2020

Pobre subnormal! Que poquita empatia con la clase obrera! Que si no cobramos no comemos!! — Maria?????? (@MariaaMarttinez) March 13, 2020

La comida caducada

Con esta polémica a cuestas, Jorge Brazález vuelve a ser noticia por causas muy diferentes a sus quehaceres culinarios. En julio de 2019, el chef hizo una particular "oda" a la comida caducada al comerse un pizza pasada de fecha ocho días: "Caducada es que puede ser que no esté no tan buena, pero hay que probarla, ¿no?", reflexionó en su día.