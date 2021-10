Sandra Pica, Julen de la Guerra y José Antonio Canales Rivera llegaron como nominados a la gala de 'Secret Story: Cuenta atrás', del martes 26 de octubre, después de que la organización del reality corrigiera el error en la contabilización de la puntuación de las nominaciones. Una cita a cargo de nuevo de Carlos Sobera quien, una vez más, tuvo la ocasión de salvar a uno de los nominados para dejar un duelo final de cara a la cita del jueves 28 de octubre, suerte que finalmente corrió Pica.

Julen, Sandra Pica y Canales Rivera, antes de conocer la salvación de la catalana en 'Secret Story'

Cuando la organización mostró los porcentajes en la gala del domingo 24 de octubre, estos se situaban en un 60%, un 36% y un 4%. Sin embargo, dicho reparto de votos, apenas dos jornadas más tarde, cambiaron por completo, marcando un 7,5%, un 62,5% y un 30% al arrancar la cita con Sobera, quien se mostró tan sorprendido como el resto de presentes en plató, ante un sorpaso tan notable entre los dos primeros los detractores de los dos primeros concursantes.

En la recta final del programa, se volvieron a mostrar los temidos porcentajes, delante de los concursantes, los cuales se habían mostrado igual de anonadados al descubrir el enorme cambio que habían experimentado las cifras. Ya por entonces, el primero de los porcentajes dejaba de nuevo claro que su dueño sería el salvado de la noche, al descender a un 6,8%, mientras que el segundo perdió dos décimas y, el tercero, subió nueve. Un cambio que dejó fuera de la lucha en manos de la audiencia a una sorprendida Pica, puesto que la catalana "pensaba que se iba a salvar Julen".

¡Así se han enterado en la casa que la salvada de hoy es Sandra! #SecretCuentaAtrás7 pic.twitter.com/qqaRAyMVfI — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 26, 2021

"El que se pira soy yo"

"Tengo asumido que el que se pira, soy yo. Desde hace un rato. Voy a disfrutar mañana, también el jueves hasta la noche, con todos mis compañeros, que todos se merecen estar aquí, y punto", reconocía De la Guerra, ante la frustración de la concursante salvada. "Que tú no te vas", soltaba la catalana a raíz de las palabras de su compañero. Por su parte, Canales quiso recalcar que "aquí no se sabe lo que va a pasar", al igual que le indicó al madrileño que "no se merece estar así ni tiene por qué estar así, porque puede pasar lo que uno menos espere". "Vamos a esperar al jueves, que dios reparta suerte, y no pasa nada, estamos jugando", concluyó el también nominado, tras lo cual Pica admitió que, en su nueva situación, "lo voy a sufrir mucho más que si entrara yo en esa sala de expulsión".