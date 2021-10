Jordi González volvió a situarse al frente de 'Secret Story: La noche de los secretos' el domingo 24 de octubre, en la que el presentador contó con la presencia de Miguel Frigenti y Lucía Pariente en plató, después de que la segunda se convirtiera en la última expulsada. Una situación en la que ambos terminaron enfrentándose, especialmente después de que Pariente enviara un tuit a Adara Molinero, en referencia a la relación con su padre, que no sentó nada bien a la concursante, al igual que a sus padres.

Miguel Frigenti y Lucía Pariente, enfrentados en 'Secret Story'

Frigenti tuvo la oportunidad de leer un mensaje de parte de Elena Rodríguez, madre de Molinero, quien manifestó sobre Pariente que "no sé cómo eres fuera de este circo, pero dentro todo lo que dices es repugnante". "No es más que una opinión, como lo que yo hago", replicó la aludida. "La diferencia es que tú crees que tienes la verdad absoluta. Y no lo es. Y cuando te equivocas, deberías pedir disculpas", le instó entonces el manchego, muy crítico, ante lo que la madrileña dejó claro que "yo no he hablado de nada que no hayamos hablado" entre ella y Molinero.

"Encima de que se despide de ti como se despidió, que hasta te homenajeó y dijo que eras una gran rival, ¿qué necesidad hay de enviarle hoy este mensaje de mierda para desestabilizarla? ¿Era necesario?", planteó el colaborador, momento en el que recibió un rotundo "sí" como respuesta por parte de Pariente, la cual explicó que "era necesario, porque lo mismo hizo su madre el otro día con mi hija. Es la ley de Mahoma: donde las dan, las toman". "Hoy te has definido", manifestó Frigenti, a quien se sumó González al señalar que "a Lucía le gusta jugar duro". "A Lucía le gusta hacer daño a la gente", matizó el manchego, mientras Pariente insistía en su mensaje "lo he dicho con cariño, pero si lo queréis desvirtuar, haced lo que os dé la gana".

"Hay vídeos tuyos repugnantes"

"Yo no estoy hablando mal, a Adara la he tratado bien en el concurso", añadía Pariente, a la que Frigenti echó en cara que "te has metido con Adara hasta como madre. Que no nos engañes. Que reconozcas que la has tratado fatal, que la has insultado y has salido favorecida con los vídeos. Porque hay vídeos tuyos repugnantes". "Estoy muy relax para lo que has hecho en esa casa. Lo que pasa es que a ti te ríen las gracias y te aplauden, y a los demás nos ahorcan", declaraba el colaborador, cuando su compañera lo instó a relajarse. "Pides autocrítica: pues hazla tú. Que te portaste fatal. No pidas lo que no haces", le indicó Pariente. "Tú me decías a mí 'agresor verbal'. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Una 'asesina verbal', con las mierdas que dices continuamente?", remató Frigenti, antes de que el presentador pusiera fin a la disputa.