Los secretos nunca contados del polígrafo, revelados por Conchita en 'Mi casa es la tuya'

La entrevista de Bertín Osborne a Lydia Lozano en 'Mi casa es la tuya' este viernes 4 de septiembre tuvo a una inesperada protagonista: Conchita, la poligrafista de 'Sábado deluxe'. Esta se unió a la sobremesa que el presentador y la periodista disfrutaban junto a su amiga Rosita y su tía Carmita y en la misma no dudó en revelar algunos de los secretos nunca contados del polígrafo. La responsable del llamado "poliDeluxe" explicó cómo llegó a formarse en su empleo actual y además dio las claves para descubrir a los mentirosos con su famosa máquina.

Conchita en 'Mi casa es la tuya'

Conchita explicó que para poder ser poligrafista de una forma oficial estudió en la llamada American Polygraph Associaton, en Estados Unidos y defendió que mientras hay "otras asociaciones que no valen nada y en las que todo es mentira", la elegida por ella sí es una de las más reconocidas a nivel mundial. Además, una vez han obtenido el título, según explicó "siguen controlando nuestro trabajando, hacen un seguimiento de lo que hacemos".

Pero bien, ¿cómo funciona el polígrafo? Esta explicó que un punto clave es la entrevista previa que se le hace a la persona que se someterá al mismo, en la que "el cuerpo ya te delata". "Los nervios, la forma de responder (...) a veces se nota", explicó, antes de explicar que además se le realiza a todos una prueba previa con una "mentira dirigida" para poder comprobar si han podido tomar algún tipo de tranquilizando antes de someterse a la prueba y así conseguir engañar a la por muchos temida "máquina de la verdad".

El polígrafo y el esfínter

Una vez superadas ambas pruebas, se tienen en cuenta cinco parámetros fundamentales para descubrir si la persona en cuestión miente o no: la respiración torácica, la presión sanguínea, la sudoración, la respiración abdominal y también el esfínter. "Si mientes, el esfínter se abre y se cierra", afirmaron ella y Lydia Lozano, ante la sorpresa de Osborne, que no podía dejar de reír ante lo que estaba escuchando y es que además Conchita explicó que a las personas que se someten al polígrafo se les pone una almohadilla en el trasero para poder comprobar los movimientos el esfínter. Valorando todos los parámetros es cuando Conchita descubre si la persona miente o no.