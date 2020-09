Lydia Lozano se derrumba al recordar el accidente en el que murió su novio: "Me culparon a mí"

Una de las colaboradoras estrella de 'Sálvame' fue la protagonista de la primera entrega de la nueva temporada 'Mi casa es la tuya'. Bertín Osborne viajó hasta La Palma para conocer de primera mano el lugar en el que Lydia Lozano pasó buena parte de su vida. La periodista no dudó en contar divertidas anécdotas, revelar inesperados secretos de su vida, pero también tuvo momentos duros y dramáticos y prueba de ello es el instante de la charla en el que recordó a Juan Carlos Pérez, el que fuese su novio hasta que falleció en un fatídico accidente de tráfico en el que ambos estaban juntos.

Lydia Lozano en 'Mi casa es la tuya'

Durante la charla, Lozano explicó que tras el regreso de este de París, donde había estado trabajando, ambos viajaron hasta Torrelodones. En el viaje de vuelta en el que él conducía y ella era copiloto, ambos sufrieron un accidente después de que un coche que conducía una persona que sufría los efectos del alcohol se cruzase en su camino. El vehículo de Lydia y su novio acabó cayendo en un barranco y en ese momento, Pérez salió disparado del coche y la periodista de 'Sálvame' terminó cayendo de cara contra el motor.

En ese momento y a causa del fatídico suceso él perdió la vida y ella quedó herida y por eso tuvo que llevar nueve meses una escayola y sufrió una dura recuperación de la que no fue nada sencillo salir. Pero para Lozano lo más duro no fue eso, lo más complicado es que la familia del que fuese su novio durante años creyó que ella había sido la culpable, pensando que era la que conducía el coche. En 'Mi casa es la tuya', Lydia no pudo evitar romper a llorar al recordar esos duros meses en los que ningún miembro de la familia del que fuese su novio levantó el teléfono para interesarse por ella.

El duro revés de la familia

"La familia nunca me llamó, pensando que yo era la que conducía (...) yo siempre decía: ¿por qué no me llaman? Siempre creyeron que yo tuve la culpable de todo y es que aunque hubiera conducido yo, la culpa no hubiese sido mía tampoco, fue de los otros", siguió explicando Lydia entre lágrimas, para añadir también que tiempo después, una de las hermanas de Pérez, al saber la verdad, no dudó en llamarla y pedirle disculpas por su ausencia y la de los suyos durante tanto tiempo. Pese a ello, Lozano tiene claro que evidentemente es un suceso que "me marcó mucho".