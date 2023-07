Por Redacción |

Los días posteriores a la vuelta de Honduras representan para los concursantes otra gran aventura. Hacerse de nuevo a la vida cotidiana no es tan fácil, especialmente para aquellos que consiguieron llegar a la última semana del concurso. Una prueba de ello es Asraf Beno, quien alcanzó la cuarta plaza en la gran final y que ha compartido con sus seguidores de Instagram una ronda de preguntas y respuestas en donde ha ofrecido detalles de cómo está viviendo estos días.

Asraf Beno y Bosco Blach en 'Supervivientes 2023'

Las secuelas físicas son uno de los aspectos más comunes, ya no tanto por los "rasguños de corales, de erizos y de cuchillos" que arrastra de la playa, sino porque le está costando mucho dormir. "", narraba, asegurando que se ha hecho a dormir en la playa y ahora se siente incómodo sobre un colchón. "Ahora en casa estoy durmiendo bastante en el sofá. No sé qué me pasa, pero. En la cama he dormido dos días o tres".

Otra de las secuelas que arrastra es el cansancio extremo. Según ha indicado, todavía no se siente con la energía suficiente como para ir al gimnasio, por ejemplo, pero al menos sí es capaz de comer. Desde que terminó su concurso, ha engordado 5 kilos, aunque afirma no tener efecto rebote ni ansiedad por la comida. Eso sí, su mayor alimento se basa en pizzas, hamburguesas y chucherías, los productos que más echaba de menos en 'Supervivientes'.

En constante shock

Entre los ejemplos que ha narrado el ceutí en sus redes sociales se encuentra cómo se siente "un poco en shock" cada vez que ha ido a un centro comercial: "Hay muchísima gente y es una locura". Es más, 'Supervivientes' le ha modificado su forma de enfrentarse a la realidad, todo desde el prima de robinson. "El otro día vi una cucaracha y la cogí", aseguraba. Pese a todo esto, tiene claro que regresaría a la aventura. "'Supervivientes' me ha cambiado la vida. Volvería una y otra vez. No quería salir de ahí porque, a nivel de supervivencia, me lo pasaba muy bien". No obstante, tiene claro que no tendría suficiente fuerza mental para enfrentarse a lo que ha hecho en estos 100 días.