Por Beatriz Prieto |

El pasado domingo 2 de julio, 'Supervivientes 2023' cerró definitivamente la edición con un debate final con todos los concursantes, tras la victoria de Bosco Blach. Sin embargo, Isa Pantoja, pareja de Asraf Beno, cuarto finalista de la temporada, ya había cerrado dicha etapa, tal y como reconoció en su Instagram, hasta el punto de que se negó a ver el programa.

Isa Pantoja y Asraf Beno en una imagen publicada en Instagram

"Por cierto, el domingo fue el debate final, el cual. Tuve que ponerme otra cosa", declaró quien fuera defensora de Beno a lo largo de todos estos meses, después de compartir que iba de compras con su pareja, puesto que, después de que el ceutí hubiera perdido 18,3 kilos, siendo la máxima cantidad de toda la edición.

"Lo que no entiendo es la gente que encima hace las cosas mal y se siente orgullosa de ese comportamiento y siguen y siguen. Para mí fue inaguantable", añadía Pantoja, en referencia a los momentos de tensión que se vivieron en la cita entre su novio y algunos de sus excompañeros, incluyendo a sus primos Manuel Cortés y Alma Bollo. A pesar de todo, la novia de Beno quiso dar las gracias a sus seguidores "antes de cerrar esta etapa", puesto que "habéis sido increíbles durante estos cuatro meses".

Un tema "zanjado"

"No es lo típico que se dice cuando en realidad no tienes apoyo, sino que es una realidad. Mil millones de gracias por los comentarios en mis publicaciones (...) Habéis sido unos valientes, nos habéis enviado muchísimo cariño", alabó Pantoja, "encantada" de tener de nuevo a Beno en casa. "Ahora, otra etapa porque hay que preparar una boda. Pero esto ya zanjado, finito, se acabó. The end", remató la prometida del exsuperviviente, recordando la frase de su prima, Anabel Pantoja. El mensaje de Pantoja llegaba un día después de que compartiera unas tiernas imágenes con el ceutí, en las que incluía el cariñoso y emotivo reencuentro entre el finalista y su hijo Alberto, cuatro meses después de que Beno se embarcara en el reality.