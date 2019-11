Las secuelas de Hugo Castejón de su paso por 'GH VIP 7': "Sufro pesadillas; sueño que recibo ataques"

Hugo Castejón se convertía en el décimo expulsado de 'Gran Hermano VIP' durante la gala del pasado jueves 21 de noviembre. La audiencia del reality decidió que el asturiano, quien había sido repescado, abandonase la casa de Guadalix de la Sierra por segunda vez. Conocido por ser uno de los concursantes más polémicos y controvertidos de la edición, su salida del formato provocó un sentimiento de alivio generalizado en el resto de sus compañeros.

Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

Sobre todo esto, Hugo Castejón ha querido charlar en exclusiva con la revista Lecturas, donde no ha desperdiciado la ocasión para sincerarse por completo respecto al trato que ha recibido por parte de los concursantes del reality: "He pasado días muy duros, he sufrido muchísimo por la soledad y la traición. Sufro pesadillas, sueño que recibo ataques". Y es que, como él admite, el baile, la escritura y hablar consigo mismo le han servido como remedio terapéutico para mantener intacta su "fuerza interior".

El asturiano ha abierto su corazón por completo en la entrevista y ha querido explicar a los espectadores del concurso por qué su amistad con Adara Molinero ha dado un giro tan radical en tan poco tiempo. Castejón se siente traicionado por la madrileña, a quien ha calificado como "desleal y falsa". "Lo que peor llevo en la vida es la traición. Adara me abandonó intentando hundirme. Creo que me vio como potencial ganador", explicaba. Y es que la problemática convivencia que ha tenido con la joven y con Mila Ximénez, a quién ha tachado como "lo peor", le ha dejado secuelas después de abandonar el reality: "He perdido seis o siete kilos" comentaba en estado de shock.

Sus padres, su mayor apoyo

A pesar de todo, Hugo Castejón no se arrepiente de la experiencia que ha vivido en la casa de Guadalix de la Sierra, pero sí se lamenta del daño que ha ocasionado a sus familiares, especialmente a sus padres: "Me da lástima que mis padres hayan tenido que ver lo que me estaban haciendo", cuenta, al mismo tiempo que confiesa que la visita de su progenitor significó mucho para él. Le considera su gran "refugio y apoyo".