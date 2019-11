Hugo Castejón, al descubrir las críticas de Adara contra él en 'GH VIP 7': "Se describe con sus palabras"

La noche del jueves 22 de noviembre, 'GH VIP 7' alcanzó su duodécima gala de la edición, en la que Hugo Castejón se convirtió en el nuevo expulsado frente a Antonio David Flores y Noemí Salazar. Una decisión que el programa aprovechó para mostrar algunas imágenes procedentes de la casa a su llegada a plató, entre ellas, las duras críticas que Adara Molinero había lanzado contra él en una conversación desvelada por Maestro Joao, donde calificó a Castejón de "puto loco" o "provocador", entre otras cosas.

Hugo Castejón, atento a la conversación entre Adara y Joao en 'GH VIP 7'

"Estoy súper agradecido a la gente que haya votado a mi favor. Sé que es difícil teniendo en contra a toda la casa", declaró Castejón a su llegada a plató. "La situación estaba llegando a ser muy tensa, estaba muy solo", añadió el expulsado, antes de confesar que había notado "cierta distancia" con Adara. "No quise reprocharle nada porque pensé que podía perjudicarla", reconoció Hugo, después de apuntar a que había "pecado de ingenuo". El exconcursante pudo ver entonces la conversación de Adara con Joao, donde la primera no lo dejaba en buen lugar. "Creo que la gente se describe con sus palabras", replicó Castejón, tras lo cual admitió que le había dolido "todo" de lo que había escuchado. "A ella le interesó dar un cambio, un giro a su concurso, y ponerse en mi contra", criticó el expulsado.

"Creo que Adara ha sido absolutamente leal. Eso se lo ha comido aguantando tus broncas, por no dejarte solo", defendió el Joao, despertando la risa de Hugo. "Yo siempre estuve a su lado en sus conflictos independientemente de que montara broncas o no", replicó Castejón quien calificó a Molinero de "fría y calculadora" por separarse de él por interés. Además, el expulsado aseguró que no llevarse bien con todos en la casa "no necesariamente significa que estés haciendo las cosas mal". "Ese discurso está empezando a dejar de colar", criticó Jorge Javier Vázquez, quien opinó que Adara lo había "querido muchísimo" y se había agotado. "Creo que has jugado al desgaste y ella estaba entre tus objetivos. Querías jugar a estar solo", declaró Elena, madre de la concursante, ante lo que Hugo se defendió asegurando que esa estrategia no tenía sentido: durante su relación con Molinero, se había salvado con el porcentaje más bajo. "¿Para qué iba a cambiar de rumbo?", cuestionó el expulsado.

Un desayuno "envenenado"

Hugo Castejón descubre cómo Noemí Salazar saboteó su desayuno en 'GH VIP 7'

Castejón también calificó las palabras de su compañera como "feas e incoherentes". "Yo no puedo pensar de una persona algo así y estar con ella como si fuéramos mejores amigos", reconoció el exconcursante. Además, Hugo se quedó perplejo tanto al descubrir que Adara y Gianmarco Onestini habían declaro estar enamorados el uno del otro, como cuando Jorge Javier le contó las cosas que Adara había contado sobre Hugo Sierra en el confesionario y sus intenciones de romper dicha relación. "¿Hace falta esperar a un concurso para decir esto?", cuestionó Castejón, antes de confesar que estaba "desencajado" por la revelación e imaginaba que la situación no sería fácil para Sierra.

El expulsado también descubrió el hecho de que Noemí Salazar había saboteado su desayuno durante la prueba semanal, al tener que servírselo, mientras algunos de sus compañeros se mofaban de ello. "¿Qué os jugáis a que no nota el vinagre en el zumo?", se mofó Salazar, quien no dudó en vaciló a la hora de llevar a cabo la prueba. Ademas, la concursante añadió sal al café y canela en las judías, que posteriormente sirvió a Castejón. "Esto confirma lo que llevo diciendo mucho tiempo", declaró el exconcursante, haciendo referencia a las vejaciones e insultos que había sufrido en el reality. "Solo decir que muchas gracias que haya votado a mi favor por entender que esa es la situación que he vivido", añadió Castejón, despertando abucheos por una parte del público, contra los que no dudó en cargar. "A los que me abucheáis, ¿os gustaría que os lo hicieran a vosotros?", cuestionó el exconcursante.