Hugo Castejón, décimo concursante expulsado de 'GH VIP 7' frente a Antonio David

La noche del jueves 21 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró su duodécima gala en Telecinco, en la que Hugo Castejón, Noemí Salazar y Antonio David Flores se jugaban su permanencia en la casa tras la salvación de Mila Ximénez y Adara Molinero en la gala del martes. En una noche cargada de emociones con la visita de los familiares de los concursantes, finalmente la audiencia se decantó por la expulsión de Hugo Castejón.

Antonio David y Hugo Castejón en la sala de expulsión de 'GH VIP 7'

"Si he tenido una mala palabra, si me he equivocado, pido disculpas de corazón. No quiero irme con malos rollos", declaró Antonio David en su despedida, mientras Castejón salía del salón sin dirigir una palabra a alguno de sus compañeros, dada la mala relación entre ellos. Noemí, quien se reencontró con su marido y tuvo ocasión de ver un vídeo del cumpleaños de su hija, fue la primera salvada al ser la menos votada de los tres, dejando la decisión de la audiencia en un duelo entre Castejón y Flores.

Durante su estancia a solas en la sala de expulsión, ambos concursantes se enzarzaron en una disputa repleta de reproches por las dos partes. "Te has unido a otra gente para humillarme", le acusó Hugo, mientras Antonio David señaló que el problema de su compañero era que se creía "su verdad". "Dentro de la casa es una situación límite", añadió Flores, tras lo cual el programa emitió los porcentajes, con un 47,3% y un 52,7%. "Ha habido sorpaso", anunció Jorge Javier Vázquez. "Solo puedo responder ante mí mismo. Desde que he entrado no he insultado a nadie y he recibido ataques continuos de este señor", defendió Castejón.

"Supone un alivio"

"Si salgo, lo haré sabiendo que no he cometido ningún atropello y creo que no todo el mundo puede decir lo mismo en esta casa", añadió el concursante, tras lo cual ambos descubrieron la salvación de Salazar. "Estoy feliz, Jorge. Muy agradecido al público. Noemí está dentro de la casa porque se lo merece", declaró entonces Antonio David, quien se mostró muy agradecido tras conocer su salvación frente a Hugo. "Muchas gracias por haber dado la vuelta a ese porcentaje y haber estado conmigo", soltó Flores, mientras el expulsado admitía que su salida del reality no le dolía "mucho". "El salir de la casa supone no seguir esta lucha, pero supone un alivio ante lo que he sufrido últimamente", reconoció Castejón.