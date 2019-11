Hugo Castejón carga contra Adara en 'GH VIP 7': "Es la cara de la falsedad y la traición"

La noche del domingo 24 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala que arrancó con una entrevista a Hugo Castejón, como décimo concursante expulsado, en MiTele Plus. Un encuentro con Jordi González en el que el exparticipante del reality se mostró muy crítico con sus compañeros de concurso, especialmente con Adara Molinero, de quien insistió que lo había traicionado a pesar de haber mantenido una buena relación al arrancar el concurso.

Hugo Castejón y Jordi González en 'GH VIP 7'

"Es la cara de la falsedad, de la traición, de la deslealtad", declaró Castejón, después de ver cómo Molinero se había abrazado a Mila Ximénez al saber que había sido expulsado frente a Antonio David Flores. "Para mí es muy triste, porque es una persona a la que había dado toda mi amistad, con sinceridad, de corazón. Y lo que he recibido a cambio es una alta traición", reconoció el exconcursante. "Es una persona de la que no se puede creer nada de lo que dice", declaró Castejón, quien apuntó a que "me han echado entre todos" cuando Jordi le preguntó si Adara era la responsable de su expulsión.

"Ella es uno más de esa gente. La diferencia es que todos los demás estaban en mi contra desde el principio y ella estaba a mi favor. Y de una manera fría y calculadora, solo con el objetivo de ganar este concurso y de eliminar a un potencial competidor fuerte, ha decidido traicionarle", acusó Castejón, antes de señalar que la traición, para él, "siempre es mucho más desagradable que los enemigos que te atacan, pero que sabes que son enemigos". "La persona que no haya visto la alta traición que ha cometido Adara conmigo, no ha visto el programa", concluyó el exconcursante, haciendo referencia a las críticas que su compañera había lanzado a sus espaldas en una conversación con Joao.

"A lo mejor habría sido el ganador"

Hugo Castejón también criticó al resto de compañeros del concurso que habían sido sus "enemigos", además de a Adara. "Veo que se han quedado una serie de personas unidas por el odio que sienten hacia mí y porque ninguna de ellas han respetado los principios básico de integridad, honestidad y de no cruzar líneas rojas", lanzó el expulsado, quien tachó a los que aún permanecían en la casa de "aburridos". Además, Castejón declaró que había entrado en el concurso "por vivir una experiencia única".

"A medida que ha ido pasado el concurso, me siento agradecido por llevarme todo el cariño de mis búhos", añadió Hugo, haciendo referencia a sus fans en las redes. "Si la votación hubiera sido en positivo, a lo mejor habría sido el ganador", apostó el expulsado, quien evitó hacer una convincente autocrítica. "Probablemente el principal error que he cometido es que en momentos de tensión no he hecho ver al público todo el sufrimiento que me provocaba", declaró Castejón.