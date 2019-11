Los concursantes de 'GH VIP 7', eufóricos al conocer la expulsión de Hugo Castejón: "Ha sido una pesadilla"

*En elaboración

La noche del jueves 21 de noviembre,. Una decisión muy ajustada por parte de la audiencia, que supuso una gran alegría para toda la casa, dada la mala relación que el concursante había mantenido con sus compañeros y las continuas disputas que había protagonizado con todos ellos.

Mila Ximénez rompe a llorar y se abraza a Adara tras conocer la expulsión de Hugo Castejón en 'GH VIP 7'

"Psicológicamente no es fácil aguantar aquí y menos con una persona así", declaró Antonio David en la sala de expulsión, después de que Castejón abandonara la casa de Gudalix de la Sierra. El concursante pudo salir entonces de la estancia para reunirse con sus compañeras, que no pudieron contener gritos de alegría al ver su regreso, en lugar del de Hugo. Una de las reacciones que más atrajo la atención fue la de Mila Ximénez, quien rompió a llorar al ver a su compañero de vuelta y se abrazó a Adara Molinero, la cual no pudo disimular su perplejidad ante la decisión de la audiencia.

"Ha sido horroroso. Ya no podía más. Ya no era contra mí, era contra toda la casa", declaró Ximénez, algo más calmada tras abrazar a Antonio David, cuando Jorge Javier Vázquez bromeó con lo mucho que le había afectado la marcha de Castejón. "Le tenía pavor. Sé que te parecerá una tontería, pero es que era a todas horas, todos los días. Ha sido una pesadilla", añadió la concursante, despertando numerosos abucheos del público presente en plató, de los cuales confeso que le daban igual.