La segunda temporada de 'Six Dreams' repasará el año más atípico de LaLiga en Amazon Prime Video

Los documentales deportivos se han convertido en uno de los filones de Amazon Prime Video, que ha indagado en el día a día de estrellas como Sergio Ramos o Raphaël Varane y se ha colado en el vestuario de equipos como Manchester City o la selección brasileña. Entre esas incipientes producciones, ha brillado especialmente la serie 'Six Dreams', que logró alzarse con dos premios Emmy con su humana incursión en las vidas de Saúl Ñíguez, Iñaki Williams y otras figuras del fútbol español.

Aritz Aduriz, jugador del Athletic Club

Tras el éxito de su primera temporada, la plataforma de streaming estadounidense ha confirmado la renovación de la producción local por una segunda temporada que repetirá la estrategia de su predecesora. En esta ocasión, entre los seis sueños que repasará la docuserie se encontrarán los de Borja Iglesias, delantero del Real Betis; Santi Cazorla, veterano del Villarreal CF; y Aritz Aduriz, cuya dilatada carrera ha vivido un final amargo al no poder disputar la final de Copa del Rey aplazada por la crisis del coronavirus.

Precisamente el estallido de la pandemia hará de esta nueva entrega de 'Six Dreams' un testimonio de una época atípica, tanto a nivel profesional como personal, para las personalidades que han mostrado su rutina. Entre esos protagonistas también estarán Paco López, entrenador del Levante UD; y Clemente Villaverde y Maheta Molango, gerentes generales del Atlético de Madrid y RCD Mallorca, respectivamente, que fueron reemplazados a mitad de temporada.

Más sueños

"Nos complace ofrecer una nueva temporada que continuará mostrando historias únicas de LaLiga y nos ayudará a conocer en profundidad cómo ha evolucionado esta temporada dentro y fuera del campo," ha expuesto Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content en España, que vuelve a unir fuerzas con The Mediapro Studio para mostrar una cara menos explorada del deporte rey: la que no alumbran los focos de los estadios.