El sensual desnudo integral de Edgar Vittorino ('Vivir sin permiso')

En verano son muchos los famosos que no dudan en desnudarse y mostrarlo posteriormente en redes sociales, aprovechando sus estancias en paradisíacas playas o amplias piscinas. Eso es precisamente lo que ha hecho el actor colombiana Edgar Vittorino. A este intérprete le conocimos en un episodio de 'Vis a vis' y logró consolidarse en nuestro territorio gracias a su aplaudida interpretación del maquiavélico sicario Freddy en la serie 'Vivir sin permiso', de Telecinco. Pues bien, ahora ha sorprendido a sus fans con sugerencias fotografías en su perfil de Instagram.

Edgar Vittorino enseña el culo en una foto totalmente desnudoEdgar Vittorino

Días atrás podíamos ver una imagen del actor en un playa de las Rías Baixas luciendo un ajustado bañador que sin duda dejaba muy poco a la imaginación de sus seguidores. No fueron pocos los que optaron por dar "like" a la instantánea y evidenciar con sus comentarios que la fotografía era de su agrado, sin duda. Pero bien, no ha sido la única con la que nos ha deleitado el intérprete colombiano y es que en los últimos días ha publicado además un Stories en su perfil oficial de Instagram en el que le podemos ver completamente desnudo. Este no ha tenido tapujo alguno en mostrar su anatomía al completo y sí, la imagen ha sido compartida rápidamente por muchos de sus followers.

En la foto colgada por el propio Vittorino le vemos en Ibiza junto a una piscina completamente desnudo, mostrando a cámara su culo y tapando el resto de su anatomía con un flotador. En definitiva, una imagen sexy y provocativa que no sorprende teniendo en cuenta que ya en una entrevista a FormulaTV, este admitió que no tenía problema alguno en desnudarse frente a la cámara. "No tengo pudor en las escenas de desnudo pero sí soy cuidadoso", afirmó este, y es que en varias ocasiones le hemos visto en 'Vivir sin permiso' protagonizar escenas de sexo sin ninguna prenda de ropa, dejando claro que enseñar su cuerpo no le cuesta absolutamente nada, ya sea en ficción o en sus redes sociales.

Edgar Vittorino ('Vivir sin permiso') marca paquete muy sexy en una playaEdgar Vittorino

Una carrera repleta de proyectos

Esta imagen además evidencia el momento de descanso que vive actualmente Vittorino tras el final de 'Vivir sin permiso' a principios de este año 2020 y tras haber formado parte también de la ficción 'Foodie Love' de HBO España. Además, cabe destacar que tiene pendiente de estreno las producciones de cine "Bajo cero", "Nieva en Benidorm" y "La Casa 15/16" y ha estrenado también "El robo del siglo" en Netflix. Paralelamente le hemos podido ver en otras producciones internacionales como "La Reina del Sur 2", "La Selección" o "Amor de Carnaval".