11 series a las que se les fue la pinza con giros y tramas inverosímiles

Hasta hace no mucho, cuando una serie de televisión despertaba el interés del público y lograba mantenerse en emisión con éxito, la norma más extendida era alargar esa producción hasta que dejase de reportar beneficios. Una táctica desarrollada por muchas ficciones con tal de permanecer en el foco durante el mayor tiempo posible, sin embargo, el resultado final no siempre era el más afortunado o el que el espectador tenía en mente. En algunas ocasiones se conseguía un producto con un comienzo y un final decentes que satisfacía los deseos de sus seguidores, pero en otras ocasiones la serie terminaba por perder su rumbo original.

Lo mismo sucede cuando una serie no reporta los resultados deseados y, en un último intento por reflotar la producción, se toman decisiones arriesgadas cuyos resultados siguen sin ser todo lo buenos que se esperaba. El principal problema llega cuando se pierde la armonía, el tono y la esencia de la ficción al incorporar elementos y personajes que resultan poco creíbles. Desde FormulaTV queremos recordar los casos de varias series de televisión que comenzaron siendo de una forma y terminaron dando un giro radical con tramas e historias que rozan el surrealismo y lo inverosímil, perdiendo su esencia y hasta su decencia.

1 Cosas de casa

Laura Winslow y Stefan Urquelle en 'Cosas de casa'

La familia Winslow y su peculiar vecino Steve Urquelle (Jaleel White) protagonizaron 'Cosas de casa', una comedia familiar que narraba las peripecias y el día a día de estos personajes. En sus inicios las tramas trataban temas cotidianos, pero no tardaron en incorporar historias que rozaban la ciencia ficción. De hecho, de repente, los guionistas nos sorprendieron con un giro inesperado cuando Steve anuncia que ha desarrollado un compuesto químico capaz de cambiar sus genes y transformarle en un chico más apuesto, con otra personalidad y, en resumen, una persona totalmente diferente. Así fue como nació Stefan Urquelle, alter ego del protagonista que volvió a aparecer en varios capítulos después de que Steve creara una máquina de clonación. Con este cambio y la incorporación de este nuevo personaje dejaban de lado al carismático y siempre ocurrente y divertido Steve, que se había convertido en el protagonista absoluto de la serie. Asimismo, tampoco faltaron los muñecos diabólicos o los viajes en el tiempo, historias que, aunque tenían su justificación, no dejaban de ser sorprendentes y un tanto increíbles.

2 Padre de familia

Personajes principales de 'Padre de familia'

Las producciones de Seth MacFarlane se caracterizan por un humor ácido y un estilo desenfadado y gamberro. Esa esencia es la que prima en 'Padre de familia', la serie de animación protagonizada por la familia Griffin. En esta ficción podemos disfrutar con las aventuras de Peter, Lois, Megan, Chris, Stewie y el perro, Brian, que actúa como si de un ser humano se tratase. La serie comenzó como una comedia más o menos normal dentro de lo que cabe bajo el sello MacFarlane, pero fue evolucionando y comenzaron a incorporar situaciones que desentonaban con el estilo general de la ficción. Los viajes en el tiempo no fueron el único recurso que llamó la atención, una de las decisiones menos acertadas fue la muerte de Brian. Los guionistas nos sorprendieron con este giro tan poco comprensible porque estaban eliminando a uno de los personajes más queridos, cambio que se solventó precisamente con un viaje en el tiempo que trajo de vuelta a Brian.

3 Prison Break

Wentworth Miller y Dominic Purcell en 'Prison Break'

La primera temporada de 'Prison Break' nos sorprendió por la intriga y la acción de una historia bien hilada y que contaba con todos los ingredientes necesarios para un buen thriller. Ver cómo los hermanos Lincoln Burrows (Dominic Purcell) y Michael Scofield (Wentworth Miller) unían sus fuerzas para intentar salir de la cárcel juntos conseguía mantenernos pegados a la pantalla. Sin embargo, decidieron alargar la serie más de lo necesario, provocando que el interés de la historia fuese decayendo. Aún obviando la falsa muerte de Sarah (Sarah Wayne Callies), el principal problema vino cuando optaron por rescatar la serie ocho años después del final de su cuarta temporada, resucitando a uno de sus protagonistas al que todos dábamos por muerto. De esta forma, en la quinta tanda de episodios se descubría que Michael en realidad estaba vivo y encerrado en una cárcel de Yemen, una justificación muy forzada para reiniciar la serie con un nuevo plan para la fuga del menor de los hermanos.

4 Los Serrano

Escena final de 'Los Serrano'

Diego Serrano (Antonio Resines), Lucía Gómez (Belén Rueda) y sus cinco hijos protagonizaron 'Los Serrano', una serie familiar en la que no faltaba el humor y las dosis de drama. La ficción permaneció en antena durante varios años y siguió su curso a pesar de la marcha de algunos de sus personajes principales. Pero parece que, con el paso de los años, se quedaron escasos de ideas y decidieron repetir un patrón. De este modo volvimos a ver la misma historia de amor prohibido entre hermanastros y cómo Currito (Jorge Jurado García) asumía el relevo como adolescente problemático. No obstante, el mayor disparate lo vivimos justo al final de la serie, cuando se descubrió que todo había sido un sueño de Diego. Ni las apasionadas historias de amor, ni las muertes, ni nada de lo que habíamos visto hasta ahora era verdad. Uno de esos desenlaces que te hacen pensar que el esfuerzo no merece la pena.

5 Pequeñas mentirosas

Protagonistas de 'Pequeñas mentirosas'

Troian Bellisario, Ashley Benson, Shay Mitchell y Lucy Hale dieron vida a las jóvenes protagonistas de 'Pequeñas mentirosas'. La serie empezó como una ficción más de adolescentes en la que tenían cabida las historias amorosas y los problemas familiares. La diferencia radica en que las chicas tenían que asumir la extraña desaparición de la líder del grupo y eran amenazadas por un misterioso personaje que se escondía bajo el seudónimo de "A". Para mantener la intriga que generaba el anonimato de esa persona que les acosaba y chantajeaba, fueron inventando nuevas tramas cada vez más complejas y difíciles de creer. Además, vimos cómo se convertían en unas expertas en el manejo de la tecnología, tenían chips implantados, descubrían un búnker, robaban coches sin inmutarse, aparecían abejas asesinas e incluso se desvelaba que Allison estaba viva y A no dudó en implantarle los óvulos de su amiga convirtiéndolas en madres de gemelos. Como podemos comprobar, la serie terminó adquiriendo tintes completamente surrealistas.

6 Los hombres de Paco

Pepón Nieto, Benjamín vicuña y Paco Tous en 'Los hombres de Paco'

La parodia y el humor negro fueron la base fundamental de 'Los hombres de Paco' en sus inicios, una serie policíaca que narraba las peripecias de los agentes e inspectores de la ficticia comisaría de San Antonio. Con Paco Tous, Pepón Nieto y Hugo Silva encabezando el elenco, la ficción nos regaló multitud de momentos de diversión con historias que a veces rozaban el surrealismo, pero que siempre dejaban buen sabor de boca. Además, aunque los protagonistas se enfrentaban a situaciones disparatadas e irreales, se trataba de tramas acorde al tono de comedia de la serie. Sin embargo, en la novena y última temporada decidieron dar un giro radical y enfocar la historia hacia un lado más oscuro. Así pues, el demonio, los espíritus y los ritos satánicos adquirieron relevancia en una tanda de episodios más centrada en el thriller, incluso incorporaron un robot llamado Win-E, una mezcla entre el robot de 'Cortocircuito' y Wall-e. Todo esto hizo que 'Los hombres de Paco' perdiera su esencia original y no tuviera sentido.

7 Baywatch Nights

Gregory Alan Williams, Angie Harmon y David Hasselhoff en 'Baywatch Nights'

Protagonizada por los actores David Hasselhoff, Gregory Alan Williams y Angie Harmon, 'Baywatch Nights' comenzó como un spin-off de 'Los vigilantes de la playa', pero su caída de audiencia hizo que los guionistas y responsables de la serie decidieran dar un inesperado y sorprendente giro de tuerca a las tramas. De este modo, lo que empezó siendo una ficción sobre detectives que aprovechaban la oscuridad de la noche para salir en busca de delincuentes, terminó convirtiéndose en una serie protagonizada por situaciones y elementos sobrenaturales que nada tenían que ver con una ficción policíaca. Este cambio se produjo a partir de la segunda y última temporada, cuando Mitch Buchannon y compañía tuvieron que enfrentarse a casos paranormales más propios de 'Expediente X' y las tramas policiales dieron paso a historias de terror y ciencia ficción.

8 Punky Brewster

Punky y sus amigos en el especial de Halloween de 'Punky Brewster'

La historia de la pequeña Punky Brewster (Soleil Moon Frye) escondía todo un drama personal, sin embargo, la ficción nos ofrecía la visión de una niña risueña, con un estilo divertido y que siempre estaba envuelta en mucho colorido y con una serie de ocurrencias con las que lograba sacarnos más de una sonrisa. Saliéndose de la tónica habitual de 'Punky Brewster', en la segunda temporada emitieron un episodio especial de Halloween, titulado "The Perils of Punky", en el que el terror cobró el protagonismo. Para ser más exactos, en este capítulo Punky y sus amigos se van de excursión con Henry, hasta que se pierden y llegan a una cueva maldita en la que no faltaban los espíritus malignos, los esqueletos y hasta una araña gigante. La ficción abandonó por completo el tono de sitcom familiar que le caracterizaba para convertirse momentáneamente en una desconcertante serie de terror no apta para todos los públicos.

9 Dinosaurios

Los protagonistas de 'Dinosaurios'

A principios de la década de los noventa se estrenó la serie 'Dinosaurios', una comedia protagonizada por los Sinclair, una familia de dinosaurios que actuaban y se comportaban como seres humanos. El presupuesto de la serie era muy elevado para los resultados que estaba cosechando, motivo por el que decidieron cancelarla. Llegados a este punto, el final de la serie podría haber sido cualquiera, pero optaron por traumatizar a los seguidores con un giro totalmente inesperado. Nuestros entrañables protagonistas se despedían anunciando el final del mundo después de que el padre de familia se declarara culpable por haber sucumbido a las ventajas de la tecnología en lugar de haberse preocupado por cuidar de la naturaleza y el planeta. La última secuencia con el hombre del tiempo informando de nevadas persistentes, oscuridad y temperaturas bajo cero proclamaban la Edad de Hielo y la extinción de la especie. En definitiva, un final trágico que rompía por completo la armonía y el tono cómico de la serie.

10 Twin Peaks

Protagonistas de 'Twin Peaks'

El episodio piloto de 'Twin Peaks', que en algunos países fue estrenado en la gran pantalla, dejó boquiabiertos a espectadores y críticos televisivos que no tardaron en alabar lo que acaban de ver. En esas dos horas de duración, David Lynch demostró que era capaz de hacer un producto audiovisual brillante y fascinante. De hecho, con el paso del tiempo, sigue siendo considerada una de las mejores series de toda la historia de la televisión. Sin embargo, el transcurrir de los episodios desvela una ficción que termina convirtiéndose en algo confusa debido a los personajes esperpénticos, las situaciones enigmáticas y a la cantidad de elementos extraños que encontramos y que, en ocasiones, resultan absurdos y ridículos. No obstante, en este caso nada de eso importa porque todo está bien hilado para que, a pesar del desconcierto que genera, el resultado sea un producto de visionado imprescindible.

11 Crossover de 'Los Picapiedra' y 'Los Supersónicos'

Los Picapiedra conocen a los Supersónicos en un crossover de 1987

Unir dos series como 'Los Picapiedra' y 'Los Supersónicos', que se desarrollan en universos temporales muy diferentes, parecía una misión imposible, sin embargo, este cruce se hizo realidad gracias a una máquina del tiempo que juntó a ambas familias en pantalla. En concreto, este crossover tuvo lugar en 'Los Supersónicos conocen a Los Picapiedra', película para televisión estrenada en el año 1987. Aunque la trama está justificada por ese viaje accidental en el que los Supersónicos se trasladan a la Prehistoria, no deja de ser una historia surrealista que se produjo porque ambas ficciones pertenecen a la factoría Hanna-Barbera. Además, si hablamos de 'Los Picapiedra', tampoco podemos olvidarnos del Gran Gazú, un marciano verde que Pedro y Pablo encuentran cuando su platillo aterriza en la Tierra. Su presencia desentona por completo con la premisa y dinámica de la serie y muchos espectadores nunca entendieron la incorporación de un personaje tan absurdo.