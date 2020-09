'Servir y proteger': La trágica muerte de un protagonista marca el final de la temporada 4

La ficción diaria de La 1 'Servir y proteger' ha emitido este lunes 21 de septiembre un episodio clave para su historia y es que más allá de suponer el cierre de su cuarta temporada, este capítulo ha dado pie a iniciar una nueva etapa en la misma. Lo hace tras la marcha de su creador Tirso Calero, y de una de sus actrices principales Andrea Del Río y es que en este episodio 800 hemos vivido la muerte de uno de los personajes con los que 'Servir y proteger' nació; lo que ha supuesto un inesperado y fuerte giro para su historia.

'Servir y proteger'

En este episodio seguíamos viendo el asalto a la comisaría de Distrito Sur, donde el maquiavélico Vlado Khan tenía a todos los agentes amenazados y retenidos dentro del lugar. Mientras este amenazaba a casi toda la plantilla, entre los que se encontraba Alicia Ocaña, Miguel conseguía contactar con el mando del operativo para poder organizar un asalto sin que Khan se pudiese dar cuenta. Paralelamente, la policía desde fuera realizaba una falsa negociación con el delincuente para ganar tiempo y lograr entrar a atraparle sin que pudiese hacer nada.

Y sí, finalmente el asalto se producía. En ese momento veíamos un momento de gran confusión en la comisaría en el que no cesaban los tiros, gritos y amenazas. Pero pese a ello, Toni, Quintero o Miguel lograban salir ilesos del lugar. Todo parecía haber acabado... pero no. En ese momento aparecía Alicia, pero no lo hacía bien, la chica estaba herida; Khan le había disparado en el abdomen. De esta forma, y ante la mirada de todos sus compañeras, la agente caía al suelo y lo hacía para morir en manos de su padre. Sí, la chica había perdido su batalla contra el delincuente; estaba había sido abatida por él.

El giro final del capítulo

Entre lágrimas, su padre se despedía de ella y comprobaba como su hija había fallecido tras el tiroteo. Un duro momento al que se le sumó un nuevo giro que sin duda marcará los próximos capítulos: Vlado Khan ha logrado escapar. El mafioso ha conseguido huir de la justicia; nadie sabe qué ha pasado ni cómo lo ha logrado hacer, pero lo que está claro es que el gran villano de esta ficción sigue libre y puede volver a actuar en cualquier momento. ¿Qué pasará ahora? Parece claro que en esta quinta temporada, los compañeros de Alicia van a luchar por atraparle y por descubrir lo que realmente pasó en este tiroteo que lo ha cambiado absolutamente todo en 'Servir y proteger'.