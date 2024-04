Este es el setlist de la gira de 'OT 2023'

Por Redacción |

Dos meses después de que llegara a su final la emisión de 'OT 2023', los concursantes todavía tienen que disfrutar junto a sus fans de la gira. Los conciertos comenzarán el 27 de abril en Bilbao, pero tras este se tomarán un descanso hasta el 18 de mayo en Fuengirola, donde ya continuarán sin parar hasta despedirse el 13 de julio en Valencia.

Ensayo de la gira de 'OT 2023'

Desde que han comenzado los ensayos, los seguidores de los triunfitos no paran de pedir que desvelen el setlist completo. Poco a poco, la cuenta de 'Operación Triunfo', a las que se suman algunas otras que se les ha escapado a los protagonistas de la edición y que los fans han ido recopilando. Es más,para tratar de adivinar qué canciones serán las que interpreten.

De momento, las redes sociales del programa han confirmado que aquellos que han comprado entradas podrán escuchar, entre otras, 'I Kissed a Girl' (Chiara Oliver y Violeta Hódar), 'Inmortal' (Martin Urrutia y Ruslana), 'Padam Padam' (Denna y Violeta), 'La vida moderna' (Juanjo Bona y Paul Thin), 'God Only Knows' (Juanjo y Martin), 'Corazón hambriento' (Lucas Curotto y Naiara) o 'Milo J: Bzrp Music Session, Vol. 57' (Paul Thin).

Este es el setlist

'Libertad'

'Dime'

'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52'

'Historias por contar'

'A Song for You' (Suzete)

'La canción más hermosa del mundo' (Omar Samba)

'Dragón' (Denna)

'Cuando zarpa el amor' (Salma Díaz)

'Bailemos' (Alex Márquez)

'Blue Lights' (Violeta)

'¿Y cómo es él?' (Cris B)

'Please Don't Go' (Álvaro Mayo)

'Mía' (Chiara)

'River Deep - Mountain High' (Bea Fernández)

'Alors On Dance' (Martin)

'One Way or Another' (Lucas)

'El patio' (Juanjo)

'SloMo' (Ruslana)

'Milo J: Bzrp Music Session, Vol. 57' (Paul Thin)

'Tómame o déjame' (Naiara)

'Let's Get Loud' (Naiara)

'Young Hearts' (Bea y Suzete)

'Acalorado' (Lucas y Omar)

'Para no verte más' (Álvaro Mayo y Naiara)

'Padam Padam' (Denna y Violeta)

'A tu vera' (Juanjo y Salma)

'Tiroteo' (Álex Márquez y Martin)

'Inmortal' (Martin y Ruslana)

'I Kissed a Girl' (Chiara y Violeta)

'I Drove All Night' (Álvaro Mayo y Cris)

'Salvaje' (Naiara y Ruslana)

'God Only Knows' (Juanjo y Martin)

'Corazón hambriento' (Lucas y Naiara)

'La vida moderna' (Juanjo y Paul Thin)

'Eye of the Tiger' (Bea y Lucas)

'Ptazeta: Bzrp Music Session, Vol. 45' (Paul Thin y Ruslana)

'Walk Like An Egyptian' (Bea, Chiara y Ruslana)

'Unholy' (Álvaro Mayo, Bea y Juanjo)

La mayor parte de las canciones no han sido confirmadas de momento, por lo que este setlist podría variar en los próximos días. No obstante, parece que 'Operación Triunfo' compartirá el listado de canciones, dado que ya lo hicieron en otras giras y los fans así lo han pedido en una encuesta realizada en X. La que sí podemos asegurar que no estará es 'Amapolas', interpretada por Álvaro Mayo y Paul Thin. Pese a que muchos seguidores de los "polvorones" la han reclamado, 'OT' ha confirmado que se cae del setlist.