La sobrina de la reina Letizia: "Me gustaría trabajar con Los Javis y salir en 'Élite"

Carla Vigo Ortiz, la sobrina de la reina Letizia, ha concedido su primera entrevista en directo en un programa televisión en 'La redacción' de Telemadrid. Tiene 20 años y tiene claro su sueño profesional: "Me gustaría triunfar en el mundo de la actuación, del baile y del modelaje". De hecho, se está preparando para ser actriz con un curso de interpretación que realiza de manera online.

No solo tiene claro cuál es su sueño profesional, sino que además confiesa que le gustaría trabajar con Los Javis. "Me encantaba Javier Calvo desde que lo vi en 'Física o química' y ahora me gusta mucho cómo dirige", confiesa la sobrina de doña Letizia. Se declara una auténtica fan de "La Llamada", "habré visto unas diez veces, por lo menos, la película y me encanta la obra de teatro".

La sobrina de la reina se ha estrenado como intérprete en un cortometraje en el que promociona su nuevo perfume. Cuando Javier de Hoyos le ha preguntado en el formato de La Fábrica de la Tele por sus referentes en el mundo de la actuación, Vigo confiesa que son "Macarena Gómez, Ester Expósito y Javier Calvo". Y, de hecho, le encantaría participar en 'Élite'. También le hubiese gustado ser una de las presas de 'Vis a vis' y sueña aparecer en 'Stranger Things'.

"Me gusta mucho como dirige @javviercalvo", ha dicho la joven en @laredaccion #LaRedacción51????https://t.co/XbhbEOMYTv pic.twitter.com/VL6inZ77PD — La Redacción (@laredaccion) April 15, 2021

"Espero que mi madre esté orgullosa de mí"

Vigo perdió a su madre cuando tan solo era una niña, ya que la hermana de la reina Letizia murió en el año 2007, y es una herida que aún no ha cerrado. Siempre la tiene presente en sus publicaciones en las redes sociales, y cuando la presentadora Adela González le ha dicho que su madre estaría muy orgullosa de todos sus proyectos profesionales, la joven se ha emocionado en directo: "Espero que mi madre esté orgullosa de mí".

En los últimos años, ha trabajado como au pair en Alemania durante tres meses y se ha lanzado a los negocios lanzando su propio perfume. Este miércoles, 14 de abril de 2021, protagonizó su primer photocall rodeada de personajes de Telecinco, como Isaac Torres de 'La isla de las tentaciones', Amor Romeira o Jesús Reyes y de actrices como Daniela Santiago. La sobrina de la reina Letizia tiene claro que su carrera al estrellato no ha hecho más que comenzar.