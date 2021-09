La tarde del lunes 27 de septiembre, Antena 3 había promocionado un ajustado duelo entre dos de sus concursantes: Sofía Álvarez y Marco Antonio. Un enfrentamiento en el que ambos concursantes, tal y como adelantó la cadena, quedaban a una sola palabra del bote de 466.000 euros, que finalmente obtuvo Álvarez, a pesar de que ni siquiera ella apostaba por que supiera la palabra correcta. Todo un logro que llegaba tras ocho semanas de recorrido y 62 programas.

Sofía Álvarez y Marco Antonio, tras la victoria de la primera en 'Pasapalabra'

"Vamos de una en una", apostaba Álvarez, a tres palabras del bote, momento en el que dejó solo el término de la H sin resolver, antes de que el turno regresara a Marco Antonio. Para sorpresa de los presentes, aunque el concursante estaba a ocho palabras del bote, la racha estuvo de su parte y, de un tirón, respondió siete de ellas, quedando a tan solo un término del preciado premio, en su caso, con la letra V y, en consecuencia, empatando con Álvarez. "Es la primera vez que ocurre en 'Pasapalabra', que dos concursantes estén dos veces, tan cerca, a una palabra del bote", comentaba entonces Roberto Leal, en medio de la tensión del plató.

Ambos concursantes apostaban entonces por aprovechar su siguiente turno para escuchar la última definición, momento en el que incluso al escuchar la de Marco Antonio, Álvarez confesó que conocía la respuesta, antes de que el turno regresara de nuevo a ella. "Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero para qué voy a dar más vueltas", comentaba la concursante, despreocupada, después de haber confesado que, de obtener el bote "sinceramente, me caigo muerta y luego resucito". "Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película 'El hombre que vendió su alma'", leía entonces Leal, ante lo que la aludida contestó con "Herrmann", para alegría del presentador, que estalló con un sonoro "sí" cargado de emoción.

"Ha sido la experiencia de mi vida"

La emocionada concursante se fundió en un abrazo con todos los invitados del programa, incrédula, antes de confesar que tenía muy presente "a mis niños" en dicho momento. "Siempre he querido venir aquí para abrirles oportunidades", manifestaba Álvarez, quien también se fundió en un abrazó con su contrincante, que obtenía por su parte 31.200 euros, tras 54 entregas, y se mostraba igual de conmovido. "Has sido un grandísimo concursante, te doy las gracias", declaró Leal, ante Marco Antonio, quien manifestó de su compañera que "te lo mereces, porque has estudiado un montón".

"Eres buenísima persona. Muchas gracias por todos los Roscos que he compartido contigo", añadía el concursante, ante una compañera igualmente agradecida. "Para mí, ha sido la experiencia de mi vida. Me habéis encantado todos y os recordaré siempre", admitió por su parte Álvarez, a quien el programa puso en contacto por videollamada con sus hijos para sorprenderlos con la noticia. Todo un premio que Álvarez obtuvo tras haber ganado a sus contrincantes en 26 ocasiones, empatar 18 veces, acertar 1.363 palabras y superar 18 sillas azules, a lo largo de 62 entregas.