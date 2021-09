Con el riesgo de que Telecinco pierda su liderazgo en las audiencias del mes por segunda vez consecutiva, la principal cadena de Mediaset continúa desplegando sus movimientos para tratar de evitar que Antena 3, su principal rival, logre superarla. El último de ellos, ha sido la apuesta del canal por Adara Molinero como baza de 'Secret Story: La casa de los secretos', para hacer frente al liderazgo indiscutible de 'Pasapalabra', en la tarde del lunes 27 de septiembre, a las 20.00h.

Adara Molinero discute con Gianmarco Onestini en 'Secret Story'

Como el programa había adelantado, algún famoso más se incorporaría al reality, identidad que fue confirmada en la noche del domingo 26 de septiembre, cuando Jordi González pudo hablar en directo con Molinero, a través de una videolllamada. La madrileña llevaba varios días recluida "en casa de mi madre", por el protocolo anticovid establecido por Mediaset, con el fin de poder entrar en la casa sin poner en riesgo a los concursantes. "Estoy supernerviosa, pero tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas", manifestaba la ganadora de 'GH VIP 7', momento que González aprovechó para hablar de la relación que había surgido en dicho reality entre la madrileña y Gianmarco Onestini, presente en plató como defensor de su hermano, Luca Onestini. "No lo veo desde que se marchó", lanzó Molinero, sin tapujos, al recordar lo mal que habían terminado las cosas entre ambos. "Yo no he vuelto a verla desde que lo dejamos y, sinceramente, todo el daño que me ha hecho no lo puedo olvidar", reconocía un serio Onestini, despertando la risa de la madrileña.

"Tú te reirás, pero yo me he reído muy poco. Se ve que tenemos valores y sentimientos diferentes. Tú me has aplastado el corazón, yo a ti no te lo he hecho, esa es la diferencia", acusó el italiano, a quien Molinero instó a que "no te repitas tanto, hay que ser felices", antes de que se desencadenara una disputa entre ellos sobre los motivos de su ruptura. Asimismo, la madrileña también se lanzó contra el hermano de Onestini, concursante de 'Secret Story': "¿quieres que le diga a quién tiene que juntarse, no hace falta? Como lo veo un poquito indeciso, a lo mejor le ayuda". Molinero hacía referencia así al acercamiento de Luca con Emmy Russ y Cristina Porta, momento en el que su hermano defendió que "no va con ninguna estrategia". "Va con ese juego hasta que vea un camino claro, como hizo Gianmarco. Viene de familia", remató la madrileña, antes de que González diera por concluida su tensa conversación con Onestini para anunciar que la ganadora de 'GH VIP 7' entraría en La casa de los secretos durante la emisión de "Última hora", con Lara Álvarez, de la tarde del lunes 27 de septiembre, para ejercer como "protagonista de la prueba semanal".

Parece que la cosa entre Gianmarco y Adara sigue tensa... aunque ella prefiere tomárselo a risa ???? #SecretNoche3 pic.twitter.com/T7dmw4Pl7w — Secret Story España (@SecretStory_es) September 26, 2021

El gancho de 'Pasapalabra'

El ingreso de Molinero en 'Secret Story' se producirá la misma tarde en la que Antena 3 ha anunciado una potente baza para la emisión de 'Pasapalabra': el emocionante duelo entre Sofía y Marco Antonio, quienes protagonizarán un duelo histórico al encontrarse ambos, al mismo tiempo, a una sola palabra del ansiado bote, que actualmente asciende a 466.000 euros. Todo un cebo para los incansables seguidores del exitoso formato, al que Telecinco tratará de frenar lo máximo posible con la entrada de Molinero en la misma franja. Todo ello, en un mes en el que la principal cadena de Atresmedia ha estado prácticamente en todo momento por delante de su gran rival, al que podría arrebatar su liderazgo en las audiencias por segundo mes consecutivo: a cinco días de que concluya septiembre, Antena 3 mantiene una diferencia de cuatro décimas por encima de Telecinco.