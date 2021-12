A finales de septiembre, apenas unas semanas después de que arrancara 'Secret Story: La casa de los secretos', Sofía Cristo sorprendía a la audiencia al agredir a Miguel Frigenti en pleno directo, lo que supuso su expulsión inmediata del reality. Algo más de dos meses después de lo ocurrido, la DJ visitó 'Viva la vida', donde se sinceró sobre lo que había supuesto para ella tanto su paso por el programa, como su posterior expulsión disciplinaria.

Sofía Cristo charla con Emma García en 'Viva la vida'

"Estoy en un buen momento profesional. He estado en un momento de catarsis absoluta y me ha costado remontar, porque la salida del programa fue muy dura para mí, fue abrir un melón muy complicado", confesó Cristo, en su visita al programa de Emma García. "Ha habido muchos momentos en los que me he arrepentido de entrar en el programa, porque eso es un ejercicio de psicología muy duro que no se puede hacer así como así", añadía la invitada, quien incluso confesó que "no sé hacer un reality, porque al final es un espectáculo. No puedes abrirte y ser tú al cien por cien, porque es un gran riesgo". "Ha sido muy duro pero, sinceramente, ahora mismo no estoy pensando en las consecuencias para mi familia. Estoy pensando en cómo estoy yo", admitió Cristo.

La invitada manifestó que "ahora estoy empezando a estar bien", al igual que, a la hora de recordar su episodio con Frigenti, confesó que "no puedo decir exactamente qué me pasó. Yo salí de allí como un pollo sin cabeza". "Estaba totalmente desorientada, abrumada. No era solo la línea de la vida, era el conjunto de todo", recordó la invitada, quien apostó por que "creo que entro en esa casa y me activo. A los cuatro días, empiezo a no estar bien, cuando pensaba que lo estaba. Cuando yo entro, lo hago en una época en la que yo estoy en activo, que no estoy bien". Ante estas palabras, la presentadora le pidió que explicara a qué se refería exactamente, momento en el que Cristo desveló sobre su paso por el reality que "entré en una época en la que yo consumía y creo que todo eso, no lo sé gestionar".

"Menos mal que me echaron"

"En tres semanas allí, me ha explotado la cabeza. Menos mal que me echaron, porque si no...", valoró Cristo, antes de rememorar su polémica línea de la vida, en la que confesó abiertamente por primera vez haber sufrido abusos en su niñez. "Estuve tres días somatizándolo físicamente, después de esa línea de la vida. Estaba tirada en la cama", relató la madrileña, la cual había sacado "muchas cosas" de ello en la actualidad. "Ahora sí estoy trabajando con mi terapeuta qué puedo contar en la tele y qué no, porque hay que marcar límites. Es mi vida, son mis emociones", compartió Cristo, consciente de que "si ahora entrara a un reality, ya lo marcaría muy bien, que no soy un muñeco". "Cuando entro al reality, pienso que estoy en el mejor momento de mi vida. Y, de repente, me he dado cuenta de que no. Creo que esto ha sido un baño de realidad que me ha puesto en mi sitio", valoró la hija de Bárbara Rey.