Sofía Suescun aparece hundida en 'MyHyV' tras su ruptura con Kiko Jiménez: "El tiempo me ha dado la razón"

Este verano, todo pintaba fenomenal para Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Después de anunciar que estaban juntos, no hacían más que presumir de su amor delante de todo el mundo. Sin embargo, la cosa cambiaba con la entrada de él en 'GH VIP 7', ese reality donde apareció la tercera en discordia: Estela Grande, la chica por la que admitió sentir "mariposas", afirmación que provocó que ambos cortaran en pleno directo en el 'Límite 48 horas' de este martes 29.

Sofía Suescun, en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Pues bien, después ese momento tenso, Sofía ha acudido su programa, 'Mujeres y hombres y viceversa', donde trabaja como asesora del amor y, aprovechando la situación, ha querido expresar cómo se siente después de todo lo sucedido: "Lo que me molesta de Kiko es la gran capacidad que tiene para intentar darle la vuelta a la tortilla. Intenta engañar", expresaba la colaboradora, al sentirse imponente al ver que su pareja no le admitía sentir algo por Estela cuando lo había visto en un vídeo.

Según ella, el hecho que más le fastidia es ver cómo ha defendido lo indefendible, algo que asegura Kiko no habría hecho por ella: "No se habría comido todo lo que me he tenido que comer con su orgullo machorral", sentenciaba la joven. Estas palabras provocaban una llamada telefónica de Kiko, pero lejos de iniciar una guerra admitía estar destrozado por todo lo que estaba sucediendo.

"Me siento acorralado"

El joven no solo aparecía hundido por su ruptura, sino porque afirma sentirse "acorralado" cada vez que acude a un plató de televisión. De hecho, soltó una bomba bastante importante respecto a Diego Matamoros, el cual, según él, se le acercó al terminar la gala para restregarle que había mantenido relaciones íntimas con Sofía. Esta declaración enfadó muchísimo a la colaboradora, que lanzó una amenaza: "Esto le va a traer consecuencias".