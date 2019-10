Sofía Suescun abandona el plató de 'GH VIP 7' tras una fuerte discusión con Kiko Jiménez: "Hemos roto"

La noche del martes 29 de octubre, 'GH VIP 7' emitió una nueva gala en la que Kiko Jiménez fue uno de los grandes protagonistas tras su expulsión de la casa al ser el candidato de la repesca menos votado por el público. Una decisión tras la cual el concursante regresó a plató, donde protagonizó un tensa disputa con Diego Matamoros nada más llegar. Una tensión que no disminuyó cuando, poco después, Sofía Suescun le echó en cara las mentiras que le había contado con respecto a lo que había sentido por Estela dentro de la casa y que se habían destapado a lo largo de la gala.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez discuten ante Jorge Javier en 'GH VIP 7'

El programa emitió un vídeo en el que Jiménez conversaba con Gianmarco Onestini y confesaba haber sentido algo por Estela. Palabras que contrastaban con lo que Kiko le había contado a Sofía, ante la cual negó haber sentido algo. "No te enrolles conmigo", soltó la pamplonesa cuando el exconcursante trató de explicarse, antes de acercarse a él. "Yo te lo he preguntado por activa y por pasiva: te gusta Estela, Kiko, no pasa nada, si yo lo he visto. Lo que me molestó y me jodió, es que me dijeras que no. Por eso considero que has sido un puto mentiroso en ese vídeo. Y me ha dolido", confesó Suescun, ante el silencio de Kiko.

"Ahora cuando te he preguntado te has ido por las ramas", le recriminó Sofía, antes de preguntarle si había sido consciente de que los estaban grabando. "No lo sé, supongo que sí porque hay cámaras", respondió Kiko, sin convencer a su pareja, quien negó dicha afirmación. "¿Por qué sientes maripositas al principio del concurso y no ahora?", quiso saber Suescun, ante lo que Jiménez negó haber dicho tal cosa, momento en el que Sofía hizo referencia al vídeo que se había emitido también delante de él. "Lo has dicho tú en el vídeo, Kiko", le reprocharon algunos de los presentes. El exconcursante apuntó entonces la supuesta "confusión" que se generaba en el reality y de la que habría hablado con Gianmarco.

"Hasta los cojones de dar explicaciones"

Sofía Suescun abandona el plató de 'GH VIP 7' tras la inesperada ruptura con Kiko Jiménez

"¿Tú has visto mi comportamiento en la casa estos días? ¿Me has visto distante en la casa?", preguntó Kiko, a lo que Sofía respondió con un "he visto todo". El exconcursante declaró entonces que solo sentía "amistad" por Estela, tras lo cual le reprochó a su pareja si lo que quería era que asumiera que la concursante le había gustado. "Me parece normal que te guste una persona, lo que no me parece normal es que me mientas", le recriminó Suescun. "Estoy harto de dar explicaciones. Ya no las voy a dar más", acabó estallando Kiko. "¿Tú de qué vas? Tú estás harto de dar explicaciones y yo estoy harta de comerme todos esos vídeos, bonito", le reprochó entonces Sofía.

Jiménez no dudó en cuestionar dichas palabras, antes de afirmar que era "una guerra perdida", dijera lo que dijese. "Yo flipo. Cuando él siente que está por debajo, se cabrea. ¿Siempre tienes que quedar por encima?", soltó Suescun. "Siempre a la defensiva en vez de escucharme. Ponte un poco en mi lugar", continuó la pamplonesa. "¿Y tú te has puesto en el mío?", replicó Kiko Jiménez, antes de que Suescun le gritase que le había dolido que la hubiera mentido. "¡Si me consideras un mentiroso, se acabó! No estés con un mentiroso, a tomar por culo", estalló entonces Kiko. "Hemos roto, paso. Estoy hasta los cojones de dar explicaciones", concluyó el exconcursante, momento en el que Sofía optó por abandonar el plató. "Pues me piro de aquí, hasta luego", se despidió Suescun. "¡Estoy harto de pedir perdón! ¡No voy a seguir haciéndolo! ¡Si se quiere ir, que se vaya!", gritó Kiko, enfadado.