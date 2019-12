Solo el 6% de los guionistas considera que tienen la visibilidad que merecen. ¿Qué opina el colectivo?

Los creadores y guionistas de una serie de televisión suelen ser los que más saben del proyecto, los que conocen todos los detalles y a quienes cualquier persona del equipo acudiría para solventar la duda que puedan tener. Sin embargo, en España están a otro nivel que en otros países. De hecho, hay un estudio que expone que solo el 6% de los guionistas considera que el colectivo tiene la visibilidad que merece por el trabajo que realiza. Para hablar de ello, Alma ha organizado una nueva edición de Guionistas en serie y ha tratado este tema dentro del módulo dedicado a la ficción dramática.

El acto, presentado por Mariola Cubells, reunió a los guionistas de cinco series dramáticas de 2019 como son Gema R. Neira, de 'Alta mar'; Antonio Mercero, de 'Hache'; María Jaén, de 'Hernán'; Daniel Corpas y Samuel Pinazo, de 'Malaka'; y Pepe Coira, de 'Hierro'. Cubells contó que cuando le ofrecieron presentar esta mesa redonda dijo: "Por favor que haya mujeres que sin o no voy" y explicó que aquí quería hablar de los entresijos de los guionistas y no de sus series como tal.

La necesidad de un buen guion

La ponencia comenzó lanzando esta pregunta: ¿Con dinero, buenos actores, buena dirección y buena producción, pero con un mal guion, se puede hacer una buena serie? Mercero se arrancó a responder contando que "contar un universo entero en una serie sin un buen guion no se puede, y menos en el momento en el que estamos con series maravillosas. Es esencial un buen guion".

Aprovechando que tenía la palabra, le preguntaron cómo surgió 'Hierro' y cuenta que es una idea que viene de lejos. "Surgió hace años con ganas de hacer una de gangsters, no de crímenes. Ese fue el primer motor. Luego leímos una noticia real, que el puerto de Barcelona servía de trafico de heroína". La idea comenzó hace unos 10 años, cuando todavía existía la productora Videomedia. "Telecinco la quiere, luego no la quiere", recordaba Mercero, reconociendo que "con el resurgimiento de las plataformas la rescatamos y Verónica (la creadora) dijo que ahora la protagonista tenía que ser una mujer, una puta que se convierte en la chica del gangster".

A Gema R. Neira le llegó el turno de responder qué ha ganado el sector que no tenía hace unos años y ella lo tiene claro: "La oportunidad de contar historias que antes era imposible. Veníamos con antihéroes a las generalistas y nos decían que eso no se podía hacer y ahora las series están llenas". También quisieron saber cómo surgió 'Alta Mar', y explicó que en Bambú "nos encantan las historias de época y misterios. Desde 'Gran Hotel' llevábamos tiempo queriendo hacer algo en un transatlántico y pensábamos que visualmente era potente. El amor entre hermanas también me interesa mucho. Que por encima de todo están ellas, un poco 'Frozen'".

Ventajas y desventajas de los presupuestos

María Jaén está de acuerdo con lo que expone su compañera y añade que ahora se pueden hacer series más ambiciosas. Como es el caso de 'Hernán', cree que "es importante contar la conquista de México, que no está contado y menos en televisión. Además el equipo es mestizo y hemos usado fuentes de ambos lados. Es un lujo trabajar en una superproducción pudiendo jugar con los efectos especiales". Pepe Coira recordaba que en su trayectoria ha trabajado muchas veces sin presupuesto, algo que tenía muchas desventajas, pero también una ventaja: "podíamos hacer lo que quisiéramos".

Daniel Corpas y Samuel Pinazo sn los únicos que no están como representantes de un proyecto que se ve a través de una plataforma, pues 'Malaka' pertenece a la televisión generalista, concretamente a TVE. "Se comentaba que era un producto de plataforma", reconocía Corpas, asegurando que en este proyecto ha sido todo vertiginoso, un cuento de hadas". Además, también han querido resaltar algo importante del ente público: "Me he llevado muchas sorpresas porque se nos ha permitido mucha más libertad de lo que yo me pensaba", reconoce Pinazo, a lo que su compañero añade: "He estado en muchas series y en ninguna me han tocado los guiones tan poco como en esta".

La escuela que suponen las autonómicas

Gema R. Neira

Después de años trabajando en la televisión autonómica de Galicia, Gema R. Neira no tiene dudad de que es una escuela, porque se trabaja en muchos más proyectos y a una velocidad más grande, lo que te da la oportunidad de tratar una gran diversidad de temas y desarrollar muchos personajes. Sin embargo, Coira vuelve a sacar el tema de los presupuestos, y el problema en las autonómicas es que tienen menos dinero. "Sí que se puede hacer ficción, pero sabiendo cuáles son los recursos y construir a partir de eso. Conoce tus medios y ajústate a ello. No podrás hacer según qué cosas. Mi escuela es de escribir lo que podemos hacer, no en lo que me gustaría contar. Creativamente mola tener margen". A eso, Corpas matiza: "Pero sin censurarte, hay que saber hasta dónde puedes llegar y a partir de ahí volar".

Sin la visibilidad que el colectivo merece

La moderadora quiso resaltar dos datos que le habían llamado la atención sobre el gremio y que había publicado Alma: "El 88% de los guionistas de televisión, de ficción y entretenimiento, no desearían que sus hijos siguieran sus pasos". No obstante, se desmintió diciendo que este dato es antiguo y, aunque no se sabe qué porcentaje sería en la actualidad, están seguros que sería bastante inferior". Y el segundo dato es que "solo el 6% considera que el colectivo tiene la visibilidad que merece por el trabajo que realiza". ¿Hasta qué punto importa este asunto a los guionistas?

Muchas veces los guionistas se quedan en un segundo plano, no se reconoce su trabajo y ellos no suelen dar la cara. De hecho, la propia Cubells les echó un capote diciendo que ellos también tenían la culpa por no quererse dar más visibilidad. "No sé si es cuestión de importar o no", comenta Daniel Corpas, exponiendo su ejemplo para que el proyecto de 'Malaka' fuese más atractivo: "Yo decidí hacer un curso de oratoria, me llevé al actor, un videopitch de Maggie Civantos... cuando adopté otra actitud y enfrentarme a las reuniones, es cuando empezaron a pasar cosas".

María Jaén reconoce que "cuesta mucho hablar en público, ir a galas, acudir a reuniones y muchas veces te preguntas '¿Y esto para qué?'". "Es una lucha interna, que por un lado da pereza y por otro ves cómo el productor recoge un premio y ni siquiera te nombra", lamenta Jaén. Pepe Coira afirma que esta poca visibilidad es "algo cultural", pues en otros países se da mucha importancia a los guionistas".

¿Y qué no ha cambiado todavía en el sector?

Han cambiado cosas en el sector, como que ya no exige que en una serie este "el niño, la abuela y la señora de Cuenca", tal y como mencionaba Cubells. Sin embargo sigue habiendo dentro del colectivo ciertos asuntos que requieren una modificación como es el papel de la mujer. Neira reconoce que "no estaría aquí si no fuera por eso, por una cuestión de responsabilidad. A veces se eliminan nuestros nombres porque los proyectos no son femeninos, como 'Fariña' o 'En el corredor de la muerte'. Es algo inconsciente, pero es un machismo intrínseco. Y me gusta dar visibilidad".