Por Daniel Parra |

Tras la detención de Antonio Tejado el pasado viernes 9 de febrero por su presunta implicación en una organización que se dedica al robo de casas, son varias las exparejas del antiguo concursante de 'Supervivientes' las que se han pronunciado sobre él en distintos programas en las últimas semanas. La última en hacerlo ha sido Gaby Sánchez, que acudió como invitada a 'Y ahora, Sonsoles', siete días después de su primera visita, para hablar sobre Tejado y sobre lo que ha sufrido tras sus primeras declaraciones.

Sonsoles Ónega, Gaby Sánchez y el resto de colaboradores de 'Y ahora, Sonsoles'

Sin embargo, al final de la entrevista, Sonsoles Ónega cortó el programa a causa de un mensaje que había recibido en su teléfono móvil en pleno directo., afirmó la presentadora, impactada, mientras mostraba su dispositivo. Beatriz Cortázar le preguntó si la mujer que salía en el vídeo era conocida, a lo que Ónega respondió:. "Pero vamos a ver, pero, ¿en qué país vivimos?", se cuestionó la conductora del espacio, mientras Tamara Gorro le pedía verlo., dijo Sánchez.

"No lo reenvíes, que es delito reenviar contenido sexual también", señalo Lorena Vázquez, algo con lo que Ónega se mostró de acuerdo. "Mira, esos se parten, yo también. Es que cuando le he dado al play y he visto todas las cosas me he asustado", confesó la presentadora dirigiéndose a parte del público presente en el plató. Mientras Gorro siguió insistiendo en ver el vídeo, Ónega se santiguó y procedió a borrar en directo el contenido que había recibido para evitar incurrir en un delito: "Eliminado. En este país vivimos. Tengan mucho cuidado cuando cierren la puerta de una habitación, no digo más".

"Noté que dos coches me seguían"

Gaby Sánchez explicó en 'Y ahora, Sonsoles' lo que le ocurrió tras su primera visita al programa, en la que identificó a la "banda de los 13" entre los que se incluye a Antonio Tejado: "Yo salí a cenar, y después de ahí, noté que dos coches me seguían, entonces empezamos a callejear para ver si me estaban siguiendo o era paranoia mía". "Paramos en la puerta de mi casa, uno de los coches pasó por delante y paró en la esquinita, y el otro paró en el garaje anterior", explicó la expareja de Tejado. "Cuando me bajé a quedarme con la matrícula del coche, cuando vieron que yo no estaba sola, que estaba acompañada, y que les habíamos visto, pues salió uno y salió el otro", narró.