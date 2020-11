Sophie Turner será la princesa Carlota en 'The Prince', la nueva serie animada de HBO Max

Sophie Turner volverá a pasear por pasillos palaciegos en 'The Prince'. No obstante, en esta ocasión no se enfundará impresionantes trajes como los que la convertían en Sansa Stark, sino que se limitará a prestar su voz a la princesa Carlota en la sátira animada que prepara HBO Max. Con este fichaje, la actriz británica volverá a colaborar con WarnerMedia tras el abrumador éxito de 'Juego de Tronos', la histórica ficción en la que estuvo implicada de comienzo a fin.

Sophie Turner en 'Juego de Tronos'

El fichaje de Turner ha sido anunciado a través de la cuenta de Instagram del creador de la serie, Gary Janetti, que fue precisamente el germen del proyecto televisivo. A través de la red social, el creativo neoyorkino, conocido por su rol de productor en 'Padre de familia', se dedica a compartir clips que satirizan acerca de la realeza británica. En concreto, se centra en el príncipe Jorge, hijo de Guillermo y Catalina de Cambridge, que en el más reciente de esos vídeos sufre una traición en el día de Halloween.

Cuando el pequeño Jorge, al que presta su voz el propio Janetti, está preparado para ir disfrazado de cerdito junto a sus hermanos, Carlota irrumpe en la habitación y frustra sus planes, ya que ha optado por ir de Dorothy de "El mago de Oz". Este vídeo sirve de anticipo tanto de la serie, que está en desarrollo bajo la producción de 20th Television, como de la implicación de Turner, que debuta como la hermana de Jorge. Otros miembros de la realeza a los que veremos en 'The Prince' serán la reina Isabel (Frances de la Tour), Meghan Markle (Condola Rashad) o el príncipe Enrique (Orlando Bloom).

Una relación complicada

El destino ha querido que Turner comparta reparto en 'The Prince' con Iwan Rheon, el actor que encarnó a Ramsay Bolton en 'Juego de Tronos'. Quien haya visto la serie de HBO sabrá que entre Sansa y Ramsay no tuvo lugar precisamente un cuento de hadas, por lo que será interesante ver a Rheon dando vida a Guillermo, el padre del personaje de Turner en la serie. Por el momento, 'The Prince' no tiene fecha de estreno, pero HBO Max volverá a resonar en nuestro país cuando estrene 'The Flight Attendant' a finales de noviembre a través de HBO España.