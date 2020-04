Soy una Pringada y Yaël Belicha: "En 'Vamos Juan' nos volvemos unas putas zorras porque sabemos lo que hay"

Desde el domingo 29 de marzo, los espectadores ya pueden disfrutar de todos los capítulos de 'Vamos Juan', la secuela de 'Vota Juan'. En estos 7 nuevos capítulos podemos ser testigos del regreso de Juan Carrasco a la política, pero esta vez le acompañarán en el equipo su mujer Paula y su hija. Ellas están interpretadas por Yaël Belicha y Esty Quesada (Soy Una Pringada), dos actrices que cobran protagonismo y que nos cuentan todos los detalles en esta entrevista que FormulaTV realizó en el rodaje de la temporada.

Esty Quesada (Soy una Pringada) es Eva en 'Vamos Juan'

¿Cómo evolucionan vuestros personajes en esta temporada? Vuestro deseo era estar tranquilas en Logroño, pero ahora con esa vuelta de Juan a la política...

Esty: Pues nos volvemos un poco unas putas zorras, en plan: "Ya sabemos lo que hay, hay que jugar con ello". Antes era más como "Ay, qué malo nuestro padre, mi marido" y ahora es como "Vale, es un hijo de puta".

Yaël: Bueno yo creo que hay un punto en esta secuela en el que querían estar en Logroño tranquilos. Pero claro, vivir con Juan no es fácil. Y luego, todo lo que se diga en Logroño de él tampoco es fácil para mi personaje, para Paula. Entonces, hay un punto donde al final vamos a aceptar determinadas cosas suyas y hay una evolución muy grande de los personajes tanto de Paula como de Eva.

¿Pero "putas zorras" con Juan o porque os aliáis con Juan y entonces lo sois con el resto?

Esty: No, pues que nos volvemos un poco remando a favor del plan de nuestro marido y padre.

Pensaba que era contra él.

Esty: No. A ver, también, obviamente. Yo he visto mi personaje en la primera como "Ay, qué mal, qué malo es mi padre" y ahora es como "mira, chica, es lo que hay y hay que remar a favor".

Yaël: Hay un punto de aceptación y de decir lo que comenta Esty: "Sí, esto es lo que hay, aquí estamos nosotras...".

Esty: Es que no nos queda otra.

Eso hará que Juan esté más cómodo al haber más unión familiar, ¿no?

Yaël: Bueno, unión familiar... Hay unión entre madre e hija. Hay una cosa de la anterior temporada en 'Vota Juan' que la madre no entiende a esta hija que tiene a pesar de intentar entenderla. Y en esta dice: "Tampoco te entiendo, pero te acompaño y vamos a por todas".

No nos queda otra que unirnos a Juan porque si no no saldríamos en esta secuela

O sea, que son dos aliadas con ambición que se suman a la locura que es la serie.

Esty: Sí. Es que no nos queda otra porque si no no saldríamos en esta secuela, la verdad...

Vuestros personajes en la primera temporada estaban como en un segundo plano, pero parece que ahora van a cobrar mayor protagonismo.

Pringada: Hemos dado bolsazo en la mesa y nos han dado más jornadas.

Yaël: Nos han dado más jornadas y sí, tienen más protagonismo. La familia es importante en esta secuela y ya no se quedan tanto en un segundo plano y pasan más a la acción.

Esty: Es que antes estaban en Logroño encerradas, ahora no.

Yaël: Ahora no, ahora acompañan y ella pasa a ser community manager de Juan, y Paula va a tener ahí cierta relevancia en determinados aspectos que no puedo contar.

La he liado como community manager, pero podría haber hecho mucho más circo de lo que he hecho

¿Cómo ha sido convertirte en la community manager? ¿La lías en algún momento?

Esty: Bueno, tampoco hago mucho, ¿eh? Y yo creo que no, que no la lío. Es que literal que no hago nada. En plan poca cosa.

Yaël: ¿Hola?

Esty: No, que no hago nada como community manager. Como persona que actúa, pues sí pero bueno. Más bien gestiono, y más que ayudarle le dejo mal. Cuento un detallito. Hay un momento el que dice Juan: "¿Cuántos seguidores tengo?". Y yo: "Pues estos" y él contesta: "¿No sé cuántos mil?". Y yo: "No, hija, de poquísimos". Nada, que básicamente le dejo mal y le destrozo un poco los sueños de grandeza.

Pero tú sabes que los políticos siempre le echan la culpa al community manager...

Esty: Pues que me la eche.

Yaël: Bueno, sí la lías un poco con las redes pero soterradamente.

Esty: Ah, sí... Pero podría haber hecho mucho más circo de lo que he hecho.

Esty Quesada (Soy una Pringada) y Yaël Belicha son Eva y Paula en 'Vamos Juan'

No hay nada que se lleve peor que las redes sociales y los ofendiditos.

Esty: Es que no podemos contar pero hay en la secuela un personaje, de las redes, que no voy a contar más, pero es un buen reflejo de todo eso.

Leyendo el guion decíamos: "No, no puede ser, o sea... ¡Por favor!"

La realidad lo pone más difícil, ¿no? La primera temporada ya era bestia y dicen que esta es más atrevida aún.

Yaël: Yo creo que es acertadísima esta secuela. Se ha dado otra vuelta, es todavía más y ácida que ha habido momentos de lectura de guion de decir: "No, no puede ser, o sea... ¡Por favor!". Yo diría que los de guion son magistrales, han afinado de una manera importante.

Esty: Yo en los ensayos a veces me daba como cosa, porque los guiones son tan fuertes a ver si el actor se va a ofender, nos va a insultar a todos, y se va a ir de la serie. Pero no, es en plan que puedes estar tu así, te pueden llamar de todo y tú "Ah, claro, como es el guion...". Y tú sigues con el texto. Eso me parece muy bien, que nadie se haya ofendido.

Yaël: De momento no, no.

Además ahora tenéis más tiempo para las grabaciones, ¿no? No cuentan que vais un poquito más allá a nivel producción.

Esty: Pues ni puta idea, no me acuerdo de la otra.

Yaël: Yo tampoco tengo esa sensación. Tenemos una sensación muy agradable a la hora de grabar de tener tiempo, de no tener una cosa muy apretada, de un dialogo muy fluido que se produjo también en la temporada pasada entre dirección, guionistas y actores. Está siendo realmente muy divertido y es un privilegio venir a grabar y pasártelo bien.

Este señor que está muy loco, el Federico Jiménez Losantos, dijo que yo le gustaba mucho

De todas las reacciones que tuvo el público cuando vio 'Vota Juan', ¿hay alguna que os sorprendiese del entorno político?

Esty: Bueno, a mí me sorprendió que la gente pensase que actuaba bien y también este señor que está muy loco, el Federico Jiménez Losantos, dijo que yo le gustaba mucho, que me había visto en la serie y que yo era lo más. Y yo: "¿Pero este señor me conoce?". Lo dijo en un programa públicamente. Un señor loco y punto.

Esty, el año pasado cuando se estrenó la serie estabas en el fenómeno de la pringada, que estabas en todos lados. No sé si haber desaparecido un poquito del panorama te ha venido bien para reaparecer...no sé si estabas agotada de estar en todos lados.

Esty: Pues yo no sabía que estaba en todos lados pero bueno...pues no sé, es que yo no siento ni que haya aparecido ni que haya desaparecido así que no sé...me da un poco igual, la verdad. No he hecho un comeback ni nada así. Me han llamado para actuar y yo he ido y ya está.