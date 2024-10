El spin-off de 'The Big Bang Theory' ficha a tres actores de la serie original

Por Alejandro Rodera |

Warner Bros. Discovery se ha propuesto exprimir sus propiedades intelectuales para que el público se decante por suscribirse a Max. A la cabeza de esa estrategia está la serie de 'Harry Potter' que llevará a la pequeña pantalla la historia del joven mago, pero esa revisión de la saga de J.K. Rowling no será el único reclamo de la multinacional. Entre el portfolio de desarrollos prometedores también está el del spin-off de 'The Big Bang Theory' que fue anunciado en abril de 2023. Desde entonces, apenas se ha importado información acerca de su futuro, pero finalmente se ha dado un paso al frente y se han comunicado tres fichajes.

Brian Posehn, Lauren Lapkus y Kevin Sussman

Pese a que la serie aún no ha recibido luz verde, por lo que se mantiene en un estado embrionario, desde Warner Bros. Television. Como informa Variety, la escisión de 'The Big Bang Theory' contará entre sus filas con, quienes retomarán los roles que ya encarnaron en la ficción de CBS. Por el momento,, pero estos fichajes auguran abundantes conexiones con la serie matriz.

Sussman tuvo un destacado recorrido en 'The Big Bang Theory' como Stuart, el responsable de la tienda de cómics que, a lo largo de 84 entregas, pasó de tener un rol recurrente a uno regular. A su vez, Posehn dio vida a Bert Kibbler, un profesor de geología que se enamoró de Amy. Su paso por la serie se extendió a lo largo de quince episodios repartidos entre cinco temporadas, ya que debutó en la sexta y tuvo su última aparición en la duodécima. Por último, Lapkus interpretó durante ocho capítulos a Denise, la ayudante de Stuart. Todos ellos han llegado a un acuerdo para implicarse en el potencial spin-off si acaba saliendo adelante.

Universo expandido

La serie de Max no es la única ramificación que ha nacido de 'The Big Bang Theory'. Desde 2017 pudimos disfrutar de la precuela 'El joven Sheldon', que se remontaba a la infancia de Sheldon Cooper. Tras siete temporadas, la serie concluyó en mayo de 2024, pero CBS apostó por prorrogar su impacto con otro spin-off, 'Georgie & Mandy's First Marriage', que verá la luz el 17 de octubre en el prime time de la network estadounidense.