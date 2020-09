Steisy estalla y explica el verdadero motivo de su aumento de peso

La que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' está completamente indignada. Así lo ha reflejado en 'Bi Happy', el canal en la plataforma de vídeos de Mediaset España que comparte junto a su novio Pablo Pisa. Y es que tras mostrar imágenes de lo mucho que ambos estaban disfrutando de sus vacaciones en Mallorca, ella ha querido responder a todos los que la critican por haber engordado en los últimos meses. Lo ha hecho visiblemente indignada y harta de lo que estaba escuchando.

Steisy

"Estoy muy mosqueada", ha empezado diciendo, para después mostrarse sorprendida y perpleja que sea noticia que ha engordado. "Me han sacado en todas las revistas y webs del mundo, ¿de verdad que el peso de la mujer tiene que ser noticia? ¿Quién coño soy yo? ¿Maradona?", ha ducho Steisy totalmente indignada. "¿Por qué no es noticia que soy una tía espectacular?", se ha preguntado la colaboradora de televisión antes de agradecer las muestras de cariño de sus seguidores. "Afortunadamente son más los que me apoyan que los que no, así que esto va para mis haters", ha sentenciado.

Esta ha reconocido tajante que "no me afectan las críticas" y por ello no ha dudado en levantarse, mostrar su cuerpo y dejar claro que esas quejas de muchos por su peso "me las meto por ahí". "Somos unos egoístas (...) no somos empáticos ni tenemos educación (...) así que os voy a contestar: me cago en vuestra puta madre", ha seguido diciendo la chica, antes de recordar lo mucho que sufren algunos niños y niñas cuando no logran el "peso ideal" según muchos. Steisy no entiende que haya gente que no dude en machacar a otros simplemente por si pesan más o menos.

"Me estoy medicando"

Además, ha recordado que ella está perfectamente sana, por ello nadie tiene derecho alguno a criticarle lo que pesa ya que además, detrás de ese aumento de peso puede haber múltiples razones. "Tengo la talla 42 y como si quiero tener la 50. Estoy ágil, me veo bien (...) y no tengo ninguno de los problemas que causa la obesidad, ¿por qué tengo que sentirme como una persona enferma?", ha seguido diciendo. Por último, esta ha querido explicar que ha engordado porque se está medicando, aunque ha preferido esperar a la siguiente entrega de su formato para revelar lo que sufre. "Os lo contaré la semana que viene, pero antes, y esto va para mis 'haters', pensad que no sois nadie para hablar de nadie".