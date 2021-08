'Stranger Things' sufre un incendio en el set de la cuarta temporada

El rodaje de la cuarta temporada de 'Stranger Things' está siendo una tarea titánica. Justo cuando las cámaras empezaron a rodar en marzo de 2020, se produjo la parálisis total de la industria televisiva a causa de la pandemia de coronavirus. Meses más adelante, el equipo de la serie finalmente pudo volver al trabajo para desplazarse a Lituania, Atlanta y Albuquerque, donde ha tenido lugar un incidente en la recta final de las grabaciones.

Gaten Matarazzo como Dustin en 'Stranger Things'

Como adelanta Newsweek, ABQ Studios, el recinto adquirido por Netflix en 2018, ha sufrido un incendio en la mañana del miércoles 4 de agosto. El departamento de bomberos de la ciudad más poblada de Nuevo México se desplazó al lugar del incidente, controlando y extinguiendo las llamas que se habían desatado en un pequeño plató, que había quedado envuelto en humo.

Afortunadamente, como apunta el portavoz del departamento de bomberos, Tom Ruiz, "ningún bombero ni civil ha sido herido durante este suceso". Sin embargo, está por ver si el incendio ha afectado directamente al desarrollo de la producción de 'Stranger Things' que, por primera vez en cuatro temporadas, ha desplazado el grueso de su rodaje a Nuevo México tras haber recalado previamente sobre todo en Atlanta.

Anuncio inminente

Que 'Stranger Things' todavía no haya terminado de rodar su cuarta temporada implica que no veremos los nuevos episodios -probablemente- hasta algún momento de 2022. No obstante, lo que sí podemos esperar es algún tipo de adelanto dentro de poco, ya que, como ha asegurado el productor Shawn Levy a Collider, para cuando su nueva película, "Free Guy", vea la luz el 13 de agosto, se habrá lanzado algo de cara al futuro de la serie de Netflix.