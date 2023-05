'Succession' tenía un final alternativo mucho más dramático

Por Alejandro Rodera |

Esta noticia contiene spoilers

'Succession' ha terminado cediendo las riendas de Waystar a Matsson, que ha nombrado a Tom como CEO local de la multinacional. Así pues, se extirpa a los Roy de la empresa que fundó y expandió su padre. Este cambio de guardia fuerza a Roman, Shiv y Kendall a plantearse una nueva realidad, pero en los últimos planos de cada uno en la serie se aprecia que no todos lidian con este giro de la misma manera. Roman se libera, Shiv regresa con su esposo y Kendall expresa su vacío existencial, como os contamos en nuestro análisis del último episodio.

Jeremy Strong en el final de 'Succession'

En la última escena del capítulo,mientras escuchamos la composición musical definitiva de Nicholas Britell. A medida que la banda sonora se intensifica,, el cual observa desde una valla para después sentarse en un banco y, tras lanzar una mirada absolutamente desencajada, la imagen se va a negro., al que se puede sacar alguna lectura positiva porque se ha roto el bucle destructivo de la sucesión, pero

El actor que da vida a Kendall es conocido por llevar al extremo su inmersión en el personaje, hasta el punto de beberse el horrible batido preparado por Shiv y Roman en el mismo capítulo, y en la secuencia final sintió un impulso suicida que finalmente no hemos visto plasmado en la pantalla. "En una de las tomas escalé la valla", explica Strong en el podcast oficial de la serie. "Me senté en el banco y sentí que no había forma de reponerse de lo que había sucedido. Entonces miré a las olas y hacía mucho viento y mucho frío. Había algo de metal que no paraba hacer ruido, un sonido muy molesto. Y no podía soportarlo. Me levanté, caminé lentamente hacia la barrera y me subí. No tenía ni idea de lo que iba a hacer, y el actor que interpretaba a Colin me vio, corrió hacia mí y me paró".

Sin embargo, el creador de la ficción de HBO, Jesse Armstrong, se decantó por la versión más sutil de la escena. "Seguro que la decisión de Jesse es mejor. En cierta medida, se ve la intención del personaje", apunta Strong acerca de esta clausura que, pese a no explicitar el intento de suicidio, considera "totalmente trágica". "Puede que Jesse quisiera plasmar que Kendall ha perdido, pero quizá es libre y seguirá adelante", añade, dibujando un futuro muy oscuro para su personaje: "Kendall lo ha hipotecado todo y no le queda nada por lo que vivir".

Metido de lleno en el papel

Otra muestra de la implicación de Strong en el cauce dramático del episodio final tuvo lugar en la secuencia previa, en la que se produce la discusión más acalorada entre Shiv, Roman y Kendall. Tras el último cruce de acusaciones, Kendall no se rinde y se dirige junto al resto de directivos para tratar de resolver la situación, totalmente perdida, a su favor. "No podía aceptar eso, así que tenía que seguir adelante. Volver a la sala de juntas es algo que pasó en el momento. La escena debía terminar con Roman y yo en la habitación, pero sentí que a Kendall todavía le quedaba algo dentro", recuerda Strong, que en esta ocasión sí logró que se incluyera su aportación: "Salí y me siguieron con la cámara de vuelta a la sala de juntas".