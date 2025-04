'Sueños de libertad' aterrorizará a Luis con la operación y alertará a Pelayo sobre Darío

Por Redacción | |

Sueños de libertad ' ha intentadoen el episodio emitido el miércoles 9 de abril. La nueva entrega de la serie de Antena 3 ha mostrado el apoyo del De la Reina al personaje interpretado por Natalia Sánchez , queal comprender que ha perdido a Julia a favor de María.

Enfrentada a esta realidad, a Begoña no le ha quedado otra opción que mentalizarse para explicarle a la niña las razones por las que Jesús tomó esa decisión y la plasmó en su testamento antes de morir. No obstante, esa resignación no ha provocado que Begoña se rinda por completo ante lo que ella considera una injusticia, ya que al encontrarse con María se ha producido un tenso enfrentamiento por la tutela de Julia.

Carmen (Candela Cruz) y Claudia (Isabel Moreno) en 'Sueños de libertad'

Mientras tanto, una atemorizada Gema le ha contado a Joaquín que el doctor Herrera le ha mandado someterse a unas pruebas. Por su parte, el médico se ha convertido en el objetivo de una investigación de Begoña para descubrir si es adicto, y para ello le ha tendido una trampa. En lo relativo a las cuestiones amorosas, Raúl le ha pedido una cita a Claudia y Darío ha asegurado estar dispuesto a llegar muy lejos para estar con un abrumado Pelayo.

Don Pedro (Juanjo Puigcorbé) y Digna (Ana Fernández) en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el jueves?

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', que se emitirá el jueves 10 de abril, Damián advertirá a Pelayo sobre la escasa discreción de Darío. Por tanto, a Pelayo no le quedará otra opción que tomar una importante decisión sobre su relación clandestina. En paralelo, Claudia cambiará de opinión y dará un importante giro de cara a su cita con Raúl.

Luis estará aterrado por la posibilidad de no sobrevivir a la operación y Gema recibirá los resultados de las pruebas. Begoña charlará con Luz sobre sus sospechas de que Herrera podría ser adicto. A su vez, María hablará con las chicas de la tienda para dejar claro que es la tutora de Julia, algo que preocupará a una Digna que se reunirá con don Pedro, quien buscará evitar que intervenga. Por último, Tasio se enfadará al enterarse de que Damián fue a mediar con Carmen a sus espaldas.