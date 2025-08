Por Redacción |

En el episodio 366 de ' Sueños de libertad ', la ficción de Antena 3 mostraba cómo María le informó a Andrés que la relación entre Begoña y Gabriel ya era oficial. Por su parte, Gabriel intentaba ganarse la aceptación de Julia respecto a su romance con su madre. Mientras tanto,, e Irene fue testigo de cómo don Pedro intentaba reparar su relación con Cristina. Marta, por otro lado, no encontraba una postura clara frente al conflicto por el reparto de beneficios del perfume.

Manuela se encontraba arrepentida por haber herido los sentimientos de Gaspar y no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. En ese mismo tiempo, Chema regresó de su viaje a París, trayendo consigo nuevas experiencias, aunque aún no compartía mucho sobre lo vivido. Andrés, consumido por los celos al enterarse de la relación oficial entre Begoña y Gabriel, no pudo contener su malestar y terminó protagonizando un tenso enfrentamiento con ambos.

Damián, Andrés y Tasio en 'Sueños de libertad'

En el capítulo 367 que se emitirá en Antena 3 el 7 de agosto de 2025, 'Sueños de libertad' retoma el gran enfrentamiento entre Gabriel y Andrés, motivo por el cual el primero decide pedirle explicaciones a Cristina. A su vez, Gema y Joaquín se sentirán cada vez más desconcertados ante la actitud de Teo y no sabrán cómo manejar la situación.

¿Qué pasará mañana?

Por otro lado, Gabriel tendrá claro el plan para librarse de las sospechas que pesan sobre él por el robo de la patente: utilizará a otra persona como chivo expiatorio. Mientras tanto, don Pedro le advertirá a Irene que Damián aún no ha superado sus sentimientos por Digna, lo que podría complicar los vínculos entre ellos.

Compañero de clase de Teo que estaría haciéndolo sufrir en el colegio en 'Sueños de libertad'

Chema intentará acercarse a Claudia con intenciones románticas, sin saber que ella ya ha comenzado una relación con Raúl. Begoña estará intranquila por la creciente tensión entre Gabriel y Andrés, que podría desencadenar un nuevo conflicto si no se resuelve pronto. Al mismo tiempo, Raúl descubrirá que Teo está siendo víctima de acoso escolar y lo animará a hablar con Gema y Joaquín para buscar apoyo.

Por último, Damián se debatirá entre callar o contarle a Irene información comprometedora que conoce sobre don Pedro. Mientras tanto, Tasio hallará una pista clave que podría revelar la identidad de la persona responsable del robo de la patente, lo que abrirá una nueva línea de investigación en el caso.