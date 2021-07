Blas Cantó se preparó la candidatura para Eurovisión 2020 con "Universo", pero la pandemia de coronavirus canceló el Festival. Sin embargo, RTVE quiso volver a contar con el murciano, solo que en esta ocasión defendió por elección del público "Voy a quedarme", un tema en el que recordaba a su abuela, que había fallecido en diciembre de 2020. Pese a que Cantó se mostraba contento de cara a la promoción de la candidatura española, ha revelado en "Este es el mood", el programa de Badoo presentado por Amarna Miller, que fue una experiencia agridulce.

Blas Cantó en "Este es el mood"

"Fue duro emocionalmente y cuando terminó todo no me lo podía creer porque habían sido dos años de la experiencia más bonita de mi vida, pero que iba acompañada de un dolor muy grande", explicaba el cantante en el programa producido por Neurads. Blas Cantó aseguraba que Eurovisión ha sido "algo muy bonito" en su vida, pero que eso no lo eximía de que estuviera "sufriendo mucho".

Cabe recordar que, además del fallecimiento de su abuela, Cantó perdió a su padre en mayo de 2020, precisamente en uno de los momentos más críticos del coronavirus. Por ello, revelaba que tuvo que hacer todo lo posible para poder estar a la altura durante su actuación en la final de Eurovisión: "Recuerdo estar en ese escenario inmenso, enfrente de 300 millones de espectadores, pensando en ella todo el tiempo e intentando que mi laringe no se fuera para el coño porque si no, no podía cantar la canción y me iba a poner a llorar", comentaba. "Si tiraba un gallo, no iba a ser justificado de ninguna manera porque nadie sabía qué me estaba pasando por dentro excepto unos cuantos".

El duro confinamiento de Blas Cantó

El artista también ha querido recordar en la entrevista cómo vivió el confinamiento durante la primera ola de coronavirus y el odio en redes sociales que sufrió. "Al principio nadie sabía lo que me pasaba porque estaba perdiendo a mi padre, estábamos todos confinados... Yo creo que a la gente se le olvidó lo que estaba pasando, moría gente todos los días", explicaba. Blas Cantó comentaba cómo tuvo que trabajar en la promoción de Eurovisión sumado a otros compromisos y proyectos, lo que no le permitía vivir el duelo que necesitaba.

"Llegó un momento en el que no podía hacer nada más porque me sentía muy mal por lo que estaba pasando", afirmaba. "Todos mis compañeros y compañeras haciendo cosas y subiendo y cantando y 'venga, vamos a ser superfelices'. Es que no puedo ser superfeliz por lo que está pasando. No critico lo que hicieron porque me parece superbonito y algo que les honra, el sacar esa positividad, pero yo no la tenía en ese momento. Somos humanos y el hecho de formar parte de un sector no quiere decir que yo tenga que estar bien".