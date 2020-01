La sugerente campaña de Netflix para la segunda temporada de 'Sex education': "Vamos a pasarlo genital"

Con la segunda temporada de 'Sex Education' a punto de estrenarse el 17 de enero en Netflix, la plataforma de streaming ha lanzado una de sus habituales campañas de publicidad que, como en estrenos anteriores, no ha pasado desapercibida en redes ante su originalidad y descaro, acorde con la temática de la producción, cuyos nuevos episodios estarán disponibles la mañana del viernes.

Algunos de los protagonistas de 'Sex Education' en el poster de la segunda temporada

"¿Pueden ser todas las campañas de marketing igual de geniales que las de Netflix? Menuda barbaridad", compartió una usuaria de Twitter, junto a tres imágenes de carteles publicitando la segunda temporada de la producción de la plataforma de streaming. "Querrás tragártela enterita", recoge un primer y enorme cartel, situado en el edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

"Cuenca, te vamos a poner mirando a Netflix", reza otra de las imágenes publicitarias, en esta ocasión tomada en una parada de autobús, mientras otro cartel juega con el doble sentido de la frase del metro, "cuidado para no introducir el pie entre el coche y andén", quitando las palabras "pie", "coche" y "andén". Unas imágenes a las que otros usuarios de la red social sumaron algunas más, como la de un cartel visto en el metro de Barcelona en el que se afirma que "vamos a pasarlo genital".

¿Pueden ser todas las campañas de marketing igual de geniales que las de @NetflixES? Menuda barbaridad. pic.twitter.com/HOWCJW1LZ2 — Sara G. (@heminguay_) 15 de enero de 2020

"Me parece brutal"

A esa primera publicación en Twitter, que llegó a superar los 4.500 me gusta en menos de un día, se unieron otros muchos usuarios de la red social que alabaron la campaña lanzada por la compañía. "Pedazo de campaña de publicidad la de Netflix con 'Sex Education", compartió un tuitero, mientras otro aseguraba que "me parece brutal, me encanta". "Imagínate estar en la sala donde hacen el brainstorming los encargado de publicidad", escribió otro usuario de la red social, junto a imágenes no solo de la campaña de 'Sex Education', sino de otras anteriores como el polémico lema "Oh, blanca Navidad" de 'Narcos' o el "Yo soy español, español, español", tachado para publicitar 'Fe de etarras', que incluso fue denunciado por la Guardia Civil por atentar "al respeto a las víctimas".