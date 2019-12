'La Casa de Papel' y 'The Witcher' arrasan como las series más vistas de Netflix en España en 2019

El año termina y las plataformas hacen recuento de sus productos más exitosos. En el caso de Netflix, que cuenta con una inabarcable cantidad de contenido original, su 2019 ha contado con varios fenómenos, tanto locales como internacionales. Para adentrarnos con mayor detalle en el quinto año del servicio estadounidense en España, su cuenta oficial de Twitter ha compartido estos rankings de las series, películas y documentales más vistas a lo largo del año.

'The Witcher' y 'La Casa de Papel'

En el ámbito de las series, destaca la imponente presencia de las producciones locales, con la tercera parte de 'La Casa de Papel' al frente del top y la segunda temporada de 'Élite' cerrando el podio. Por su parte, Bambú demuestra su vigencia en la plataforma con los aparentemente buenos resultados de la cuarta temporada de 'Las chicas del cable' y el estreno de 'Alta mar', mientras que 'Hache' cierra la lista en décima posición.

En cuanto a los productos internacionales, destaca la segunda posición de 'The Witcher' tras una única semana disponible en la plataforma, superando así a 'Stranger Things', 'Sex Education', 'The Umbrella Academy' y 'You', que se estrenó el 26 de diciembre, por lo que Netflix ha aplicado una proyección de los datos que maneja por el momento. Además, 'La Casa de Papel' también se impone como el estreno más visto del año en el cómputo general de todas las categorías.

Acción y mafia

Si atendemos al ranking cinematográfico, nos topamos con otro estreno reciente en primera posición: '6 en la sombra', la película de Michael Bay protagonizada por Ryan Reynolds. En segundo y tercer puesto aparecen 'El irlandés' y 'Triple frontera', mientras que el acento español lo aportan 'A pesar de todo' y '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', que son cuarta y novena, respectivamente. Por último, Bambú también triunfa en el terreno documental con 'El caso Alcàsser', imponiéndose a otros títulos de éxito como 'Nuestro planeta' o 'La desaparición de Madeleine McCann'.