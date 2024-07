Dos superhéroes de Marvel se cuelan en el plató de la Eurocopa 2024 de RTVE

Por Alejandro Burrueco Marín |

Marcos López ha recibido una visita muy especial en el set desde donde RTVE retransmite la Eurocopa 2024. "Nacho, esto se avisa", decía el presentador haciéndose el sorprendido cuando Hugh Jackman y Ryan Reynolds han aparecido en su plató ubicado en la puerta de Brandeburgo de Berlín entonando el "oeoeoeoe" típico de los campos de fútbol. Los actores acudían para promocionar su película 'Deadpool y Lobezno', por lo que Reynolds que traía consigo el humor de su personaje, pero Jackman estaba mucho más amigable que Lobezno.

Marcos López junto a Hugh Jackman y Ryan Reynolds

"Bueno, a ver... Tú eres Ryan", empezaba López a dirigirse a ellos en inglés, provocando que. "¿Qué hacéis aquí en la Euro? ¿Estáis disfrutando el espectáculo?", preguntaba el presentador a los enérgicos actores. Jackman aprovechaba para bromear diciendo que se uniría a la selección británica: "".

El actor que interpreta a Lobezno ya se había inclinado hacia Inglaterra, pero López preguntó a su compañero canadiense que con qué equipo iba: "Yo apoyo a España 110%, si no, no me patrocinan". El presentador les remarcaba que el color rojo del traje de Deadpool y el amarillo de Lobezno formaban la bandera de España, lo que desataba otra broma de Reynolds: "Son como los superhéroes españoles en la historia de Marvel".

Su mensaje para la Roja

"Estoy muy emocionado con España porque cuando hablas con la gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que está haciendo. Algunos no se lo esperaban", se ponía más serio el actor de Deadpool añadiendo esta vez López el punto cómico con un "nosotros sí". "Para todo el mundo de España. Sé como de nerviosos y emocionados estáis. Esta va a ser una pedazo de semifinal frente a Francia. ¡Viva España! ¡Vamos España!", finalizaba Jackman con toques de español.