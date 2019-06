'Supervivientes 2019': Colate Vallejo-Nágera salva a Dakota de la picadura de una tarántula

Los concursantes de 'Supervivientes 2019' deben enfrentarse día a día a las pruebas, tanto físicas como mentales, que supone la supervivencia en una isla desierta. Muchos han tenido que acostumbrarse a responder rápidamente a las amenazas de la vida salvaje para convertirse en buenos supervivientes; sin embargo, muchas veces la amenaza sorprende sin avisar. Ese ha sido el caso Dakota Tárraga, quien ha visto su vida en peligro.

Colate espanta a una tarántula de la espalda de Dakota en 'Supervivientes'

Dakota se encontraba tranquilamente tumbada en la playa mientras charlaba con Isabel Pantoja y Mónica Hoyos. De pronto, Colate Vallejo-Nágera comenzó a acercarse lentamente a ella con un plato en la mano y le dio con él en la espalda. Sobresaltada, Dakota se dio la vuelta molesta y fue entonces cuando descubrió que Colate le había salvado la vida: acababa de espantar a una tarántula que trepaba por su espalda.

"¿Eso qué es? ¿Un cangrejo?", preguntaba Isabel al ver como el arácnido se alejaba. Todos los concursantes miraban sorprendidos la escena mientras Omar Montes admiraba a la tarantula y llevaba a cabo sus propias hipótesis: "¿Tú crees que si me pica me convertiré en Spider-Man?". Albert Álvarez decidió actuar y cogió a la tarántula para alejarla de la playa. Finalmente, Dakota se mostró muy agradecida con su salvador: "Gracias a Colate no me ha picado una tarántula".

Dakota de la jungla

Al parecer, Dakota no comparte muy buena relación con la vida salvaje, ya que no es la primera vez que la joven se lleva un susto en la isla. Oto Vans, Dakota y Lidia Santos estaban buscando erizos y lapas para comer cuando ante ellos se apareció una morena. Dakota no dudó un instante y comenzó a correr junto a Oto huyendo del animal. Mientras tanto, desde la orilla, su compañero Carlos Lozano se burlaba de ellos: "Que no era morena, que era rubia".