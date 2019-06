Jordi González se encara con Dakota en 'Supervivientes' para desmentir que los evacuados reciben más comida

No es la primera vez que Dakota Tárraga habla sobre las ventajas que disfrutan solo algunos de los concursantes de 'Supervivientes'. Y tampoco es la primera vez que la organización del concurso le llama la atención para que deje de insinuar que existe un cierto trato de favor hacia alguno de sus compañeros, especialmente hacia Isabel Pantoja y Violeta Mangriñán.

Jordi González y Dakota Tárraga en 'Supervivientes 2019'

En este ocasión, fue Jordi González quien se encargó de leerle a los concursantes un comunicado que desmentía esas insinuaciones. "Habéis dicho en varias ocasiones que el programa y la organización ha dado de comer a algunos concursantes. En este sentido la organización os quiere decir se le da una ración de comida similar a las que tenéis en playa. Os pedimos que no sigáis insistiendo en acusaciones inciertas", explicaba Jordi González a todos los concursantes del reality.

Tras acabar de leerlo, el presentador del programa se dirigió a Dakota para volver a dejar claro el asunto. "Dakota, no hay comida extra", decía González ante una Dakota bastante dócil. "Vale, vale, que sí, lo veo muy bien", respondía ella. "¿Quieres decir algo o disculparte por haber dicho algo que no es?", insistió de nuevo el presentador. "Disculparme no porque yo me disculpo cuando lo hago mal. Pero es que yo no dije nada de darles comida, lo dijo Violeta", replicó Dakota, ya algo molesta por la insistencia de Jordi González.

El estado de salud de Violeta

Todo este embrollo ha sido el resultado de la nueva evacuación de Violeta Mangriñán. Tras desmentir las "acusaciones inciertas" por parte de algunos concursantes, Jordi González ha aprovechado también para informar sobre cómo se encuentra la concursante evacuada. "Violeta se encuentra bien. Continúa en observación con los médicos y hoy no volverá al concurso", explicó el presentador de Supervivientes: Conexión Honduras.