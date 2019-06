El alegato de Mercedes Milá a favor de Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Mucho se está hablando del trato de favor que Isabel Pantoja podría tener en 'Supervivientes'. La tonadillera ha fichado por el formato producido por BulldogTV como concursante, pero lo ha hecho dentro de un contrato de cadena que incluiría la participación en el talent-show 'Idol Kids' y un reality sobre su vida, entre muchos otros proyectos. Es por ello que muchos piensan que en todo momento se la está cuidando, al tratarse de un rostro de la cadena y al ser sin duda el fichaje estrella de la temporada. ¿Se está cuidando su imagen púbica en el programa? ¿Sus compañeros podrían sentirse en inferioridad de condiciones respecto a ello?

Mercedes Milá e Isabel Pantoja

Dakota Tárraga por ejemplo sí y prueba de ello es el tenso momento que protagonizó el pasado domingo 16 de junio en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. La participante se mostró totalmente molesta por la larga visita de sus familiares que recibieron Isabel Pantoja y Omar Montes. "Mi padre se ha hecho el mismo viaje que se ha podido hacer la hija de Isabel Pantoja o la madre de Omar (...) y él estuvo 20 minutos conmigo y ellos una noche y con comida. ¿Por qué? ¿Es más que yo?". El alegato fue muy aplaudido en plató y en redes sociales, donde no dudaron en atacar a la organización por permitir este tipo de "injusticias", según muchos. Pero no, no sería la única.

La defensa de Mercedes Milá

Incluso antes de que arrancase la edición, Kiko Hernández desveló en 'Sálvame' una de las condiciones que la tonadillera habría puesto para participar en el concurso: poder teñirse las canas. "La única condición que ha puesto es llevar tinte para el pelo. Sin tinte no va a 'Supervivientes'", afirmó Hernández, ante la indignación generalizada de la mayoría de espectadores y examigos de la artista, como Dulce, que afirmó que "pues entonces no es una superviviente". Esta condición impuesta parece que finalmente no era cierta ya que sí hemos podido ver las canas de la Pantoja en los últimos días, un detalle en el que se ha fijado la presentadora Mercedes Milá, quién no ha dudado en lanzar un alegato a favor de su papel en el concurso.

"Dijeron que Isabel Pantoja tendría más facilidades que los demás concursantes de 'Supervivientes'. Que exigía tinte para su pelo, que ella tiene una imagen que preservar como artista, dijeron, dijeron... Aquí la tenéis, sobran las palabras. Su familia, Kiko Rivera y Anabel Pantoja, debe reírse a carcajadas", escribe la periodista. La conductora de 'Scott y Milá' en Movistar+ no duda en atacar con cierta ironía a los que siguen defendiendo que esta tiene privilegios, dejando así claro su apoyo a la tonadillera y evidenciando que es seguidora del formato que conduce su amigo Jorge Javier Vázquez.