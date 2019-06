Tremendo susto en 'Supervivientes 2019': Albert Álvarez, a punto de abrasarse la cara al avivar el fuego

El concurso de 'Supervivientes' ya está siendo un reality de supervivencia pura y dura. Y es que después del tiempo que llevan todos los concursantes en Honduras, el objetivo principal de todos ellos es sobrevivir. Algunos de ellos pescan, otros buscan almendras, otros recolectan leña y otros hasta consiguen hacer fuego, incluso sin ningún tipo de cerillas o encendedor.

Albert Álvarez en 'Supervivientes 2019'

Eso es exactamente lo que ha conseguido Fabio Colloricchio en Playa Uva, tras frotar con mucha intensidad dos palos de madera hasta conseguir algo de humo. Cuando el argentino consiguió esto, el resto de sus compañeros decidieron ayudar a que el fuego avivase por completo. Isabel Pantoja y Dakota Tárraga aportaron ramilla mientras que Albert Álvarez decidió soplar con fuerza la pequeña llama para hacerla crecer más.

El hecho de tener tanta rama seca sobre la llama y los continuos soplidos de Albert Álvarez consiguieron que el fuego creciese de forma inesperada y repentina. Y si no que se lo pregunten al manresano, quien estuvo a punto de quemarse la cara al soplar con tanta intensidad. "Albert, te he visto cómo te quemabas el pelo, tío", gritaba Dakota al ver lo que acababa de pasar. Por suerte no hubo que lamentar daños, a pesar de que la historia podría haber acabado en tragedia perfectamente.

¿Víctima o verdugo?

Además de demostrar que tiene muy buenas aptitudes para sobrevivir, Albert Álvarez también ha sido uno de los protagonistas de un supuesto montaje en el concurso. Y es que el joven confesó a sus compañeros que Violeta Mangriñán había planeado tener un romance con él a pesar de que antes de entrar en la isla tan solo eran buenos amigos. "Ella quería liarla en la isla", confesó uno de los mejores amigos de Álvarez en 'Sálvame'.