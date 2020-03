'Supervivientes 2020': Alejandro Reyes, segundo concursante expulsado

*En elaboración

La noche del jueves 12 de marzo, ' Supervivientes ' alcanzó su cuarta gala, donde Alejandro Reyes Ana María Aldón se convirtieron en los dos nuevos concursantes desterrados. Tras despedirse de sus compañeros, ambos supervivientes se reunieron con los otros tres desterrados, Yiya Antonio Pavón , quienes se pusieron en manos del público. Al concluir las votaciones,

Alejandro, Yiya, Ana María, Vicky y Antonio, concursantes desvalidos de 'Supervivientes 2020'

El concursante se reunió con los compañeros desterrados en Playa Desvalida, tras lo cual Ana María se unió a ellos tras darse a conocer su eliminación frente a Fani. Una vez que los cinco estuvieron juntos, el programa inició la ronda de votación para la expulsión definitiva, para la que fue elegido Alejandro, algo que dejó anonadados al resto de sus acompañantes.

"Eres un valiente, te lo has currado", alabó Vicky, mientras abrazaba a su compañeros. "Lo quería para sus estudios, España, cabrones", protestó Yiya, mientras que Pavón alabó la "personalidad increíble" que había demostrado Alejandro, quien se despidió uno a uno de sus compañeros. "Me voy con la cabeza alta, lo he disfrutado muchísimo", aseguró por su parte el segundo expulsado de la edición, después de dar las "gracias a España, al programa, a la producción".