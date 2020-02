Tenso enfrentamiento entre Violeta Mangriñán y Sofía Suescun: "Copia a todo el mundo, no sabemos quién es"

En 'Mujeres y hombres y viceversa' este viernes 21 de febrero se ha producido un fuerte encontronazo protagonizado por las dos colaboradoras del dating show: Violeta Mangriñán y Sofía Suescun. Ambas han cruzado una serie de ataques y reproches cuando ha llegado el momento de hablar de 'Supervivientes 2020' y ha salido el nombre de Gloria Camila en la conversación. Violeta ha defendido la actitud de la hija de Ortega Cano al ver a Sofía durante la primera gala del reality de supervivencia y ese posicionamiento no ha gustado nada a Kiko Jiménez ni a su novia.

Violeta Mangriñán y Sofía Suescun en 'Mujeres y hombres y viceversa'

"Eres una pelota de Gloria", ha dicho el concursante de 'El tiempo del descuento' al instante de comenzar la conversación. "Y tú eres un calzonazos", le ha respondido Violeta elevando el tono de voz. Kiko ha explicado que considera que la exconcursante de 'Supervivientes 2019' quiere ser amiga y que por eso la defiende tan encarecidamente. "Será tu novia la que no te dejará que opines para bien", ha contestado Violeta.

En ese momento, Sofía ha intervenido en la conversación y ha contado que era Gloria Camila la que prohibía a Kiko hablar bien de ella cuando eran pareja porque se ponía celosa. Sofía ha continuado entonces explicando que durante su encuentro en el plató de 'Supervivientes 2020' con la hija de Rocío Jurado, sintió que su mirada estaba llena de "rencor" y "odio": "Es una chica muy insegura, llena de carencias, con muchísimos vacíos, muy frustrada". Violeta no parecía escuchar a la pareja y ha estallado: "Te pones celosa con Gloria".

Estalla la tensión

Nagore Robles ha matizado que los ataques son recíprocos entre Sofía y Gloria. La colaboradora de 'MYHYV' no estaba de acuerdo con esa opinión y ha explicado que ella se limita a responder: "Lo que pasa es que mis contestaciones generan sensación". Ante esa afirmación, Violeta no ha podido evitar reírse y bromear: "Ay, Kylie Jenner tú". Sofía no iba a quedarse callada y ha respondido: "Copia a todo el mundo, ya no sabemos quién es Violeta". Ese comentario ha hecho que la novia de Fabio Colloricchio la comparase con otra famosa más: "La que se ha tragado a Ylenia".