'Supervivientes 2020' ha celebrado en la noche del 4 de junio la gran final. Tras su primera parte hace 7 días en la que Albert Barranco era el expulsado y Ana María Aldón y Rocío Flores se convertían en finalistas, quedaba por conocer quién se haría con la tercera plaza en la final. Y el juego estaba entre Hugo Sierra y Jorge Pérez.

Hugo Sierra, último expulsado de 'Supervivientes 2020'

Tanto uno como otro se han convertido en dos auténticos pesos pesados del reality show, y es que ambos se han salvado en muchas ocasiones de la eliminación, haciéndose con el favor del público. Sin embargo, finalmente la audiencia ha otorgado su apoyo a Jorge Pérez, de modo que Hugo Sierra se ha quedado a las puertas de la final, convirtiéndose en el último expulsado de la edición.

Elegido como finalista, Jorge se une a Ana María Aldón y Rocío Flores, quienes ya ostentaban este título desde la gala anterior. Ana María se convirtió en la última líder de la edición, lo que le daba la inmunidad y, por tanto, el pase directo a la final, mientras que Rocío Flores consiguió salvarse de la nominación, no habiéndose expuesto nunca el juicio del público.

Sin embargo, la despedida de Hugo del concurso no ha sido muy amistosa, pues ha vivido un pequeño rifirrafe de última hora con Jorge Javier Vázquez. El uruguayo aseguraba que los realities no eran para él y que no volvería a participar en uno, mientras que el presentador le echaba en cara no saber perder y no creerse sus palabras, algo que ha demostrado en cada una de las pruebas que ha jugado durante su trayectoria en 'Supervivientes'.

¿Quién ganará la edición?

'Supervivientes 2020' ya tiene a sus tres finalistas, pero queda por conocer quién será el ganador o ganadora de la edición. Los tres candidatos son firmes y potenciales ganadores. Rocío Flores se ha convertido en uno de los grandes personajes de la edición, Ana María Aldón ha dado momentos como concursante y superviviente y Jorge Pérez ha logrado también brillar como robinson.