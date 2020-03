'Supervivientes 2020': El misterio del arroz desaparecido cabrea a Fani con Nyno como principal sospechoso

Fani y Rocío Flores llevan unos días bastante cabreadas por un asunto relacionado con la comida en 'Supervivientes'. De hecho, este ha sido uno de los temas principales de la Gala 6 del reality, pues las concursantes están tratando de resolver quién de sus compañeros les ha robado el arroz que prepararon y que ahora ha desaparecido.

Fani, enfadada durante la discusión, en 'Supervivientes 2020'

"Cuando nosotras llegamos no había", recuerda Fani, y al ver que nadie asumía haber cogido el arroz, esta dijo irónicamente: "Vino un duende que no da la cara y se comió mi arroz". Sin embargo, hubo alguien que quiso desvelar la identidad del supuesto duende ladrón. José Antonio Avilés no titubeó al acusar a Nyno como la persona que se había comido el arroz. "Estuvo toda la noche dando vueltas de un lado para otro", aseguraba el colaborador de 'Viva la vida'

Nyno no admitió dicha acusación y ellos dos se convirtieron en los protagonistas de la dicusión. "Tú me has llamado Peppa Pig y Calamardo y yo a tú no te he faltado el respeto", comentaba Avilés añadiendo que "sabemos lo tramposo que eres". Pero Nyno está tan seguro de no haber robado el arroz que propuso: "Me ofrezco voluntario a que me hagan la máquina de la verdad para ver si me he comido el arroz". Con su característico humor, le comentó: "Sí, es el momento ideal de meter a Conchita en un avión".

El cuenco del arroz paso a paso

La evolución del arroz, en 'Supervivientes 2020'

"Da la cara por una vez en tu vida", le pedía Rocío Flores a Nyno unas horas reprochándole: "Lo que me molesta no es que te hayas comido el arroz es que mientas y no des la cara". Por ello, el programa quiso mostrar las imágenes del arroz paso a paso, arrancando por el lunes, cuando por la tarde cocinaron todo el arroz, contando con 8 raciones.

El martes por la mañana se hizo el primer reparto, por la tarde el segundo y por la noche el tercero. Fue en ese momento cuando todavía quedaba arroz, pero misteriosamente el miércoles a penas había. El misterio sigue sin ser resuelto, pues todo apuntaba a que habían sido Jorge Pérez o Nyno, pero este último, al ser desterrado, aseguró que no tenía ningún problema con nadie "pero nosotros no nos llevamos el arroz y me ha acusado libremente". ¿Quién se comió el arroz?