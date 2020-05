'Supervivientes 2020': La policía interviene en la atípica llegada de los concursantes a España

'Supervivientes' dio por finalizada su etapa en Honduras el pasado jueves 21 de mayo. Sin embargo, el concurso no ha llegado a su fin, puesto que la recta final se producirá en España, de modo que pueda asegurarse que los finalistas estén en plató para la final. Este martes 26 de mayo pisaban suelo español y lo hacían ante la expectación de muchos medios.

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' llegan a España

El desembarco del equipo español de 'Supervivientes' era uno de los momentos más esperados desde que el pasado domingo cogieran el avión de vuelta. 'El programa de Ana Rosa' se encontraba presente, grabando cómo ha sido esta llegada en la que todos los presentes cumplían con las normas sanitarias al protegerse con mascarilla y guantes. Pero para que la separación de seguridad también se valiera, la policía ha tenido que intervenir.

El deseo de los periodistas por conocer cómo se encontraban los concursantes en su vuelta ha ocasionado que la policía y parte del equipo tuvieran que realizar un cerco con el que asegurar que los robinsones estaban protegidos desde su salida del aeropuerto a su entrada al autobús. No obstante, esto no ha impedido que se generara alguna situación con cierta tensión.

Ana María, entre lágrimas

Los concursantes llegaban enfundados en gorra, mascarillas y algunos hasta con gafas de sol. Además, para no romper con el aislamiento, no escuchaban nada con los auriculares que portaban. A su salida del aeropuerto se ha generado algún momento de tensión, como un pequeña discusión entre una persona del equipo y un periodista, quien aseguraba que "no estaba tocando a nadie". Tal ha sido la sensación de agobio a su llegada, maximizada por las medidas a causa del coronavirus, que Ana María Aldón se ha echado a llorar poco antes de subir al autobús.