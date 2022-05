Los habitantes de los Cayos Cochinos siguen viviendo su particular vida completamente ajenos a lo que ocurre en España. Precisamente, sus principales preocupaciones pasan por encontrar alimento, mientras el hambre causa estrados entre los concursantes de 'Supervivientes 2022'. A consecuencia de ese rugir estomacal, Yulen Pereira explotó como nunca desde la Palapa, abroncando a gritos a parte de sus compañeros tras el robo de un pollo.

Yulen Pereira

La noche del 12 de mayo avanzaba y el reality de Bulldog TV emitía un vídeo resumen donde el grupo de robinsones de Playa Royale hacía uso de su poder y les arrebataba la recompensa a los Fatales. De hecho, fue Mariana Rodríguez la encargada de cruzar la valla para arrebatarles el suculento plato. Mientras algunos se quejaban, le acusaban de "tener mala sangre" y Anuar Beno se desgañitaba llamándola "gilipollas", el resto lloraba.

Una vez finalizó el vídeo resumen, Telecinco nos mostraba una Palapa donde la tensión inundaba cada rincón. Ante las explicaciones contrarias de unos y de otros, Yulen se convirtió en un mar de lágrimas mostrándose completamente desesperado. Balbuceando y llevándose las manos a la cara, pudo articular palabra para gritar: "¡Son unos falsos!".

Acto seguido, Nacho Palau criticó las opiniones y comportamientos de sus compañeros, pues los Royales ejercen los privilegios que les otorga el Pirata Morgan. Fue entonces cuando Pereira no pudo aguantarse: "¡Tú sí que no tienes vergüenza, tío!", aseguraba. Mientras intentaba argumentar asuntos relacionados con la pesca, no sin obviar reproches, repetía constantemente: "¡Yo lo esto pasando mal!".

"¡Vete a la mierda!"

Los ánimos estaban de lo más caldeados, cuando el esgrimista exigía que la situación parase: "¡Ya basta!". Al mismo tiempo, sus interlocutores le seguían reprochando asuntos, pero al otro lado de la pantalla solo se escuchaban voces que se pisaban y expresiones corporales de lo más tajantes: "¡Vete a la mierda!", le llegó a decir Yulen a Marta Peñate. ¿Habrá paz en Honduras?