'Supervivientes 2022' celebró una nueva gala semanal la noche del jueves 12 de mayo, en Telecinco, en la que Jorge Javier Vázquez volvió a ejercer como presentador. Una labor que, como cada jueves, incluía comunicar cuál de los nominados tendría que despedirse de sus compañeros. En esta ocasión, eran Alejandro Nieto, Ainhoa Cantalapiedra, Kiko Matamoros y Juan Muñoz quienes habían quedado en manos de la audiencia que, con sus votos, convirtió a la vasca en la tercera "parásito" de la edición, siguiendo los pasos de Rubén Sánchez y Charo Vega.

Alejandro, Ainhoa, Juan y Kiko, antes de conocer al nuevo parásito de 'Supervivientes 2022'

El primero en librarse de la tensión de estar en la cuerda floja fue Nieto, cuya alegría fue más que evidente antes de fundirse en una abrazo con su novia, Tania Medina. "Gracias, señores", declaraba el gaditano, mientras recibía la enhorabuena del resto de sus compañeros. En segundo lugar, Muñoz fue quien siguió sus pasos al convertirse en el segundo salvado de la noche, algo que ni siquiera el humorista parecía esperar, dada su sorprendida expresión al escuchar su nombre, mientras su defensor bailaba de alegría en el plató. Dos salvaciones que dejaban un duelo final entre Cantalapiedra y Matamoros, quien confesó sentir una considerable "tensión" al verse con un pie fuera del concurso.

A la hora de dar a conocer al tercer y último concursante salvado de la noche, en medio de la incertidumbre, la vasca parecía tener muy claro que sería ella quien se separaría de sus compañeros, puesto no dejaba de hacer gestos hacia su compañero, a quien felicitó nada más confirmar sus sospechas. Cantalapiedra procedía así a despedirse con abrazos, uno a uno, de todos sus compañeros, dándoles breves y directos consejos antes de dirigirse a Marta Peñate, con quien más conflictos había tenido. "Yo no estoy acostumbrada a este tipo de programas. Para mí está siendo un superreto y la que más me ha 'enseñado', eres tú, Marta, porque eres la que más directa va. Me has hecho superarme", declaraba la expulsada, quien calificó a la canaria de "crack".

"Nos tenemos un cariño especial"

Cantalapiedra abandonaba la Palapa para poner rumbo al palafito en el que Sánchez lleva ya dos semanas, y donde ambos pasarán varios días juntos, hasta que la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' del domingo 15 de mayo desvele quien de los dos pondrá rumbo a España. La vasca se mostró más que feliz al reunirse con su compañero, quien le confirmó la marcha de Vega. "Yo con tal de no tener broncas como las que ha habido allí, estoy más tranquila", confesó la concursante, ante su nueva situación. "Has dado con la persona adecuada", comentó Vázquez, con sarcasmo, momento en el que Cantalapiedra recalcó que "él y yo empezamos muy bien". "Hemos trabajado juntos en 'Operación Triunfo' y nos tenemos un cariño especial desde hace años", añadía Sánchez.