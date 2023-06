Por Redacción |

Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, comunicaba en redes sociales que su hija había aterrizado ya en España a las 9:50 del 20 de junio de 2023, confirmando así que los concursantes de 'Supervivientes 2023' ya habían llegado de Honduras. Poco después, Chance publicaba imágenes en el aeropuerto de la propia Adara, Bosco Blach, Asraf Beno, Artùr Dainese y Jonan Wiergo, provocando distintas reacciones.

'Supervivientes 2023'

Los supervivientes, que iban escuchando música y llevaban unos cascos de protección auditiva, deben seguir aislados antes de la final del reality producido por Bulldog TV, pero al llegar a España, la prensa les ha bombardeado a preguntas con información del exterior. Por una parte, Asraf sí parecía escuchar lo que se le cuestionaba en el aeropuerto, ya queen su concurso.

En cuanto a Adara Molinero, la azafata se limitó a sonreír ante la información que se le estaba dando por parte de la prensa. "Sabes que tenemos que contar que tu familia no ha ido a defenderte después de lo del puente de las emociones, que ha tenido que ser Alma Bollo la que te ha defendido. Me imagino que decepcionada, a lo mejor", le soltaba la periodista, sin obtener ninguna respuesta por parte de la concursante.

"¿Por qué crees que tu madre y tu hermano no han ido al plató? Con Rodri Fuertes finalmente la relación está rota, él también ha hablado y ha dicho que ya no estáis juntos y no sé si estás decepcionada con algo después de que reconozca que no quiere nada contigo", insistía la prensa, mientras Adara Molinero sostenía la sonrisa, sin responder a nada. Estas imágenes no han sentado nada bien al fandom de Adara Molinero, ya que a pesar de que no es seguro saber si la concursante estaba escuchando, toda esa información puede desestabilizarla tras más de 100 días aislada.

¿Con móviles?

En las imágenes de Europa Press también es posible advertir a Jonan Wiergo con un teléfono móvil en la mano, lo que ha hecho saltar las alarmas entre los seguidores de 'Supervivientes'. Sin embargo, es más que probable que el dispositivo sea exclusivamente para poder escuchar música y así permanecer aislado ante la prensa, pero el poder manejarlo y quizás bajar el volumen de la música ha generado también polémica.