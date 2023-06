Por Fernando S. Palenzuela |

La mala relación vivida en 'Supervivientes 2023' entre Asraf Beno y Alma Bollo y Manuel Cortés ha trascendido Honduras para asentarse en España con el regreso de los hermanos de la isla. El pasado martes 13 de junio se vivió una gran bronca entre la hija de Raquel Bollo e Isa Pantoja que acabó por salpicar a colaboradoras como Carmen Borrego y Alexia Rivas o al propio Carlos Sobera.

Isa Pantoja y Raquel Bollo en 'Supervivientes'

La hija de Isabel Pantoja acudía a ' Viernes deluxe ' unos días más tarde para explica cómo se sintió ante la vergonzosa situación ocurrida en plató que terminó con. "Cuando sabía que iban a ir mis primos, una de las cosas más importante para mí es que aunque tuvieran problemas de convivencia, que", explicaba Isa Pi sobre algo que, como se ha podido ver, no llegó a cumplirse.

María Patiño sospechaba que había algo que iba más allá del propio concurso, pero Pantoja callaba al respecto. Después de un vídeo donde se resumía el tema, la presentadora sintetizaba: "Al final lo que te está diciendo es yo estoy aquí y mi hermano está aquí por tu culpa y por la de tu novio", comentaba en base a los reproches que Alma Bollo le había lanzado a su prima en su primera entrevista en los estudios de Mediaset España. "Básicamente fue un poco así de lo que hayamos podido entender", coincidía la invitada del 'Deluxe'.

Así vivió la bronca con Alma Bollo

"Fue complicado para mí dialogar con ella. Cuando vino Manuel, aunque no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo, sí que vi un 'él me dice, yo le digo'... Menos cuando se metió Raquel para culpabilizarme de que me había cargado el concurso de su hijo. Quitando eso, que ella se puso como se puso, con Manuel yo sí pude hablar, la gente en su casa entendió lo que él estaba diciendo y también me escuchó a mí", aclaraba la novia del concursante de 'Supervivientes', que dejaba entrever que algo había ocurrido entre la expulsión de un hermano y otro.

"Con Alma era absolutamente imposible porque todo el rato estaba hablando por encima y yo realmente lo pasé mal e incómodo porque no podía entablar una conversación", expresaba Isa Pantoja. "No pude escuchar qué era eso tan grave que había hecho Asraf, que por eso yo me estaba quejando, para tener ese comportamiento con el que se enfrentó a él". Patiño continuaba con su opinión previa y seguía pensando que "hay un conflicto familiar de atrás y que el concurso ha activado".